FEIL BARN? Et par fra USA hevder å ha født to barn som tilhører noen andre. Illustrasjonsbildet er fra St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim og viser sædprøver og embryo i gassfasetank. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Par saksøker fertilitetsklinikk: Ble befruktet med noen andres barn

Et par saksøker en fertilitetsklinikk etter at de ble befruktet med noen andres embryoer, og ble nødt til å gi de nyfødte babyene fra seg.

Paret fra New York, USA, har nylig gått til søksmål mot en fertilitetsklinikk etter at de hevder å ha født to barn som tilhørte noen andre.

Det skriver CBSNews.

Ifølge søksmålet har fertilitetsklinikken satt inn feil embryoer, og paret som forventet jentetvillinger, fødte i stedet to guttebabyer.

Ifølge søksmålet viste en genetisk test av babyene at de tilhørte to andre par.

Dermed måtte guttenes overleveres til sine biologiske foreldre.

Hevder klinikken visste om feilen

Ifølge paret visste fertilitetsklinikken om feilen, men forsøkte å skjule det.

Paret fra New York vet fremdeles ikke hva som har skjedd med deres embryoer.

En advokat for klinikken ønsker ikke å kommentere saken.

Advokaten for det andre paret sier ifølge CBSNews at disse også saksøker, både for å få kompensasjon, og for å «sørge for at denne tragedien aldri skjer igjen».

– Ikke uvanlig

Ifølge ekspert på assistert befruktning, Jake Anderson, er ikke menneskelige feil uvanlig under prøverørsbehandling.

– Det er en pinefull prosess å gro embryoer. Det innebærer nesten over 200 forskjellige steg, og hvis du ser for deg tusenvis av pasienter hvert år på laboratoriet, så får du ganske mange steg som rører seg, sier Anderson til CBSNews.

Publisert: 09.07.19 kl. 08:26 Oppdatert: 09.07.19 kl. 08:51