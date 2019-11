VIL BENÅDE: Sjefen for den russiske etterretningen, Sergei Naryshkin, sier til Interfax at Russland vil speile Litauens benådning av spioner. Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Russland vil speile Litauens benådning av spioner

Russland vil speile den litauiske benådningen av to russiske spioner, bekrefter Sergei Naryshkin, sjefen for den russiske utenlandsetteretningen.

Det sier Sergei Naryshkin til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– Etter det jeg vet, vil Russland speile (Litauens benådning), sier Narysjkin, ifølge Tass.

Grytidlig fredag morgen kom kunngjøringen på den offisielle hjemmesiden til Litauens president Gitanas Nauseda om at de spiondømte russerne var innvilget benådning etter en ny lovbestemmelse i Litauen.

Ifølge Baltic News Service er de to Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

Litauens benådning kan åpne opp for at norske Frode Berg også blir benådet. Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017, og ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Litauens president vil fredag holde en pressekonferanse klokken 13.45 norsk tid. Det er ikke gitt noen opplysninger om hva som vil kommenteres.

Før pressekonferansen vil presidenten møte Darius Jauniškis, landets ledende sikkerhetsrådgiver.

