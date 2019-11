Russisk etterretningssjef sier de trolig vil benåde spiondømte fanger

Sjefen for den russiske utenlandsetterretningen, Sergei Naryshkin, sier Moskva vil gjengjelde Litauens benådning av to spiondømte russere.

– Etter det jeg vet, vil Russland speile (Litauens benådning), sier Narysjkin, ifølge Tass.

Grytidlig fredag morgen kom kunngjøringen på den offisielle hjemmesiden til Litauens president Gitanas Nauseda om at de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko er innvilget benådning etter en ny lovbestemmelse i Litauen.

Presidentens benådning har vært ventet de siste dagene, og kan åpne opp for at norske Frode Berg også blir benådet.

VIL TROLIG BENÅDE: Sjefen for den russiske etterretningen, Sergei Naryshkin. Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Berg har sittet fengslet i Moskva siden desember 2017, og ble i april i år dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Han nektet straffskyld, men har erkjent kontakt med norsk etterretning før reisen.

Litauens president vil fredag holde en pressekonferanse klokken 13.45 norsk tid. Det er ikke gitt noen opplysninger om hva som vil kommenteres.

Før pressekonferansen vil presidenten møte Darius Jauniškis, landets ledende sikkerhetsrådgiver.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få Frode Berg utlevert, og den siste tiden har arbeidet vært tett knyttet opp mot Litauen.

Siden russiske spioner sittet fengslet i landet, har det dukket opp en mulighet for å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling.

En kommisjon i Russland har tidligere anbefalt benådning av Frode Berg, men Russland har foreløpig ikke bekreftet at president Vladimir Putin har skrevet under på benådningen.

De to litauerne som trolig skal utveksles mot de to russerne mellom Russland og Litauen, er ifølge Baltic News Service Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

Her er det signerte dokumentet som kan få Frode Berg hjem:

– På høy til

Øystein Yngve Hansen i Støttegruppa for Frode Berg sier til VGTV at utviklingen i saken føyer seg inn i rekken over nyheter som gir håp til at Frode Berg kommer hjem til jul.

Han sier at saken har vært en snakkis i Kirkenes, og at det er delte meninger om det.

– Men jeg tror alle ser den humane biten oppi dette. Det er viktig at han kommer hjem og får bearbeide det han har vært gjennom, og ikke minst at familien blir gjenforent.

På spørsmål om hvordan han synes norske myndigheter har håndtert saken, sier Hansen:

– Vi har forståelse for at de har holdt kortene tett til brystet, men vi har samtidig vært utålmodig. Nå har det gått nesten to år, så det er på høy tid at han kommer hjem.

