SNAKKER MER OM KINA: I Jens Stoltenbergs taler er utfordringene fra Kina nå et fast innslag. Her er NATO-sjefen på vei fra Brussel til Berlin i forrige uke. Foto: Ola Vatn, VG

Stoltenberg langer ut mot Kina: – Bruker internett til å kontrollere folk

BERLIN (VG) NATO må følge bedre med på Kina, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. Han har to store bekymringer: Kinas kraftige militære opprusting, og hvordan det autoritære regimet bruker internett til å kontrollere sin befolkning.

– I flere hundre år har de sterkeste maktene i verden vært demokratier, som USA og Storbritannia. Nå ser vi at den makten som snart har den største økonomien, og er ledende teknologisk, er et autoritært regime. Det må vi forholde oss til, sier Stoltenberg til VG.

Denne uken er NATOs generalsekretær i Washington.

Torsdag er han igjen gjest i Det hvite hus hos USAs president Donald Trump.

Hovedformålet med reisen er å forberede NATO-toppmøtet med alliansens stats- og regjeringssjefer utenfor London 3. og 4. desember.

JUBILEUM: Jens Stoltenberg besøkte sist uke Berlin i forbindelse med 30-årsmarkering av Berlinmurens fall.

80 nye krigsskip og ubåter

Nå forteller Stoltenberg om hvorfor NATO må ta Kina på alvor og diskutere Kinas rolle i den globale maktbalansen.

En viktig del av bakteppet er av militær karakter.

Stoltenberg viser til at Kina har for kort tid siden demonstrert at de nå har interkontinentale raketter som kan nå Europa:

– De siste fem årene har Kina sjøsatt 80 skip og ubåter, like mye som den samlede britiske marinen. De har utplassert flere hundre mellomdistanseraketter som ville vært i brudd med INF-avtalen, om Kina hadde vært en del av denne avtalen, sier NATO-sjefen til VG.

Intervjuet ble gjort under Stoltenbergs besøk i Berlin for å markere 30-årsminnet for Berlinmurens fall.

JUBILEUM: Jens Stoltenberg besøkte sist uke Berlin i forbindelse med 30-årsmarkering av Berlinmurens fall. Foto: Ola Vatn, VG

INF-sammenbruddet

Da Russland erkjente at de hadde utviklet nye mellomdistanseraketter, var noe av forklaringen at Kina har utplassert lignende våpen.

2. august i år falt denne avtalen sammen. USA krevde at Russland måtte respektere INF-avtalen.

Da NATO konstaterte at dette ikke hadde skjedd, ble INF-avtalen sagt opp.

– At Kina for få dager siden viste frem nye hypersoniske våpen og kryssermissiler, moderne undervanns roboter og droner, har betydning for vår sikkerhet. Vi skal ikke dramatisere, men det er ikke noe vi bare kan overse, sier Stoltenberg.

– Hvordan skal NATO posisjonere seg militært i forhold til Kina?

– Det er ingen som mener at NATO skal flytte ut i Sør-Kina havet, men Kina kommer nærmere. Avstand spiller mindre rolle. Kina har vist fram moderne interkontinentale raketter som kan nå Europa.

Venn? Fiende?

Slik svarer han på spørsmålet om NATO anser Kina som venn eller fiende:

– Det er altfor enkelt å dele verden inn i venner og fiender. Kinas vekst byr på muligheter, og den har løftet folk i Kina ut av fattigdom. Norge har også tjent godt på Kinas vekst. Men det er også utfordringer, sier NATO-sjefen.

Stoltenberg sier at Kina nå har verdens nest største forsvarsbudsjett. Bare USA er foran.

I sommer besøkte han Australia og New Zealand, som tok opp forholdet til Kina med Stoltenberg:

– De to landene som er nære partnere med NATO, er urolige for Kinas økte tilstedeværelse i Sør- Kinahavet, hvor veldig mye av verdenshandelen går igjennom, sier han.

RUSTER OPP: Kinas militære opprusting er noe NATO ikke vil dramatisere, men heller ikke kan oversees, sier Jens Stoltenberg til VGs medarbeider. Foto: Ola Vatn, VG

Ansiktsgjenkjennelse og 5G

Det andre området som bekymrer Stoltenberg, gjelder menneskerettigheter og Kinas ledende posisjon i utviklingen av ny teknologi:

– Kina er i ferd med i bli en global leder i teknologiutvikling, fra 5G til ansiktsgjenkjennelse, sa NATO-sjefen da han besøkte den tyske Körber-stiftelsen i Berlin før helgen.

– Vi må forstå Kina, ikke bare for vår egen sikkerhets skyld, men også for frihet, demokrati og rettsstatens prinsipper, sa Stoltenberg.

– Kan du utdype det?

– Kina bruker internett til å kontrollere folk. De bruker sosiale medier til å kontrollere hva folk gjør, hva de er opptatt av, hvilke sider de oppsøker og hvem de kommuniserer med. Det gir en helt nye mulighet for regimer til å kontrollere sin befolkning, som vi ikke har sett før i verdenshistorien, sier NATO-sjefen.

Handler om 5G

NUPIs seniorforsker Karsten Friis, sier at Kinas enorme satsing på teknologi gjør at NATO i større grad må forholde seg til verdens mest folkerike land:

– Stoltenbergs beskrivelse av Kina som militærmakt er ikke unik. Selv om Kina ikke representerer noen trussel for de transatlantiske landene i klassisk forstand, er det naturlig at NATO følger godt med. Men jeg tror at økt fokus på Kina handler om 5G og teknologi, sier Friis.

Han leder forskergruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.

– 5G-utbyggingen er det mest umiddelbare årsaken til at dette også angår oss, sier han.

USA har drevet en hard kampanje i Europa mot den kinesiske 5G-leverandøren Huawei.

– Mitt inntrykk er at de fleste europeiske land med relevant sikkerhetslovgivning har vurderinger rundt tekniske standarder. Jeg tror vi får se flere tydelige valg av annen teknologi enn den kinesiske, sier Friis.

