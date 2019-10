ETT MÅL NÅDD: Hamza Shamas, som har demonstrert i 13 dager i strekk, klemmer en venninne kvelden etter regjeringens avgang. Foto: Amund Bakke Foss, VG

En strøm av følelser etter at Libanons regjering går: – Dette er bare begynnelsen

BEIRUT (VG) Dagen startet med gateslag og endte med politisk historie. Men libanesere i alle aldre vil ikke gi seg ennå.

Demonstrantene som i nesten to uker har fylt landets gater og torg i sinne mot Libanons politiske elite, oppnådde et av sine viktigste mål, da regjeringen varslet sin avgang.

På en bar 300 meter fra Martyr-torget i Libanons hovedstad lener den 32 år gamle demonstranten Hamza Shamas seg tilbake med et stort smil om munnen. Venner kommer dansende inn og klemmer ham.

For Hamza har den historiske dagen vært full av motstridende følelser.

Han startet dagen på en sentral bro i Beirut sentrum, der demonstranter har blokkert veien i flere dager for å lamme infrastrukturen og tvinge regjeringen til å ta demonstrantene på alvor.

Tilhengere av den mektige Hizbollah-militsen var der også, i hundretalls. VG ble vitne til at de angrep de fredelige demonstrantene med steiner og stokker:

«Vi er ikke her for skape kaos»

Det var da Hamzas far så sønnen sin på nasjonal TV, som filmet direkte fra kaoset, at han tok opp telefonen og ringte.

Faren sa til sønnen: «Hva er det du gjør der? Dere klarer ikke å endre politikken i dette landet ved å blokkere en vei. Kom deg vekk derfra!»

Sønnen svarte «Pappa, du tar feil, jeg er din sønn og jeg er ute i gatene. Du må tro meg! Vi er vanlige folk, studenter og hardt arbeidene mennesker. Vi er ikke her for å skape kaos. Vi må vise at vi ikke aksepterer regjeringen, og de må ikke tro at de kan jage oss vekk. Jeg kommer til å bli her på broen»

Kort tid etterpå gikk mangemilliardæren Saad Hariri, som er landets statsminister, på talerstolen.

– Jeg er kommet inn i en blindgate, sa han under talen, og la til:

– Ingen er større enn nasjonen.

GLEDE: Libanesere feirer regjeringens avgang på Martyr-torget mandag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Ikke nok med regjeringen»

Deretter annonserte han regjeringens avgang. Det skjer etter 13 dager med masseprotester som har samlet folk fra alle landet 18 offisielt registrerte sekter, i en felles kamp mot landets regjering og politiske elite.

Det politiske systemet i Libanon, som ble grunnlovsbestemt etter landets svært blodige sekteriske borgerkrig, er svært komplisert:

les også En dag blant demonstrantene: «Vi har ikke andre valg enn revolusjon»

Ifølge til landets maktfordelingsprinsipp skal nasjonalforsamlingen deles likt mellom kristne og muslimer, presidenten skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og nasjonalforsamlingslederen sjiamuslim.

Foreløpig er det altså statsministeren og hans regjering som har gått av. Demonstrantene i Libanon har hele tiden ropt at «alle betyr alle», noe som betyr at de ikke bare ønsker avgangen til regjeringen, men også til presidenten, lederen for parlamentet og lederen for sentralbanken. De mener at alle er ansvarlige for landets omfattende problemer.

KAOSTISK DAG: Hamza Shamas sitter på en fortauskant utenfor en bar i Beirut sentrum mandag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Etter statsministerens tale ringte Hamza opp faren sin. Faren forsto at sønnen hadde hatt rett.

– Det som skjedde i dag beviser at folket har makt hvis de står samlet og tar til gaten, sier Hamza til VG.

– Hva skjer nå som regjeringen har gått av?

– Altså, i dag skal vi feste, men vi skal fortsette kampen mot det råtne, korrupte politiske systemet her. Dette er en revolusjon. Jeg har vokst opp med at vi skal frykte autoriteter, men i dag har vi bevist at protester fungerer. Vi holder politikerne ansvarlige.

SOVER UTE: Den tidligere generalen Sami Ramah (63) har satt familielivet på vent, og demonstrert i 13 dager. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Pensjonert general sov foran sentralbanken

VG går til Martyr-torget, der stemningen er dempet til tross for den monumentale nyheten om at regjeringen har gått av.

Mange VG snakker med frykter nemlig at mennene som angrep teltleiren på torget noen timer tidligere, vil komme tilbake. Mobben banket tilfeldige folk på sin vei, rev ned telt og forsøkte å tenne på flere protestinstallasjoner.

les også Hun ble et symbol på opptøyene med dette sparket. Så feiret hun bryllup blant demonstrantene

Vi møter en tidligere general i den libanesiske hæren, Sami Ramah (63), som nå er pensjonert og har vært svært aktiv i demonstrasjonene.

– Jeg burde jo vært hjemme og tatt meg av min kone og mine barn, men denne regjeringen har tvunget meg til å sove her på torget, og jeg har sovet foran inngangen til sentralbanken for å vise at vi nekter å starte hverdagen før våre krav er hørt, sier han.









RASERT AV MOBB: To timer før dette bildet er tatt angrep flere hundre motdemonstranter teltleiren på Martyr-torget. Etter statsministerens tale forsøkte demontrantene å bygge opp igjen det som var revet ned.

Libanon er nær kollaps med enorm gjeld (en av verdens høyeste sammenlignet med folketall), stort budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet, samtidig som det lille landet har tatt imot 1,5 millioner syriske flyktninger de siste årene.

Landets politikere, som beskyldes for omfattende korrupsjon og personlig berikelse, har forsøkt å løse den økonomiske krisen ved å innføre nye skatter og avgifter som rammer landets utslitte befolkning hardt.

VG spørs den pensjonerte generalen hvordan han føler seg nå som regjeringen har gått av.

– Jeg er glad av to grunner. For det første er jeg glad for at regjeringen nå går av og lytter til folket. For det andre er jeg glad for at mennene som angriper oss her på torget har samlet folket til å stå imot deres voldelige forsøk på å splitte oss.

GIR SEG IKKE: Tidligere militærledere har hatt sitt eget telt på torget. Nå ser de fremover, med nye krav. Foto: Amund Bakke Foss, VG

En yngre demonstrant VG møter er rørt, men han mener at kampen mot systemet ikke er over.

– Dette er bare begynnelsen, sier han.

Ved siden av står en annen ung libaneser, Thierry, som gjerne vil forklare hva han nå føler.

– Jeg tror folk nå bare blir enda mer motivert til å fortsette, for dette var et av de viktigste stegene mot politisk endring. Regjeringen måtte først gå av, så kan vi nå begynne å diskutere stegene videre, sier han.

– Hva er det neste steget?

Thierrys venninne bryter inn i intervjuet.

– Det neste steget akkurat nå er «Happy hour». Vi trenger en fest.

