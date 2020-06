FRA LONDON: Turister ankommer flyplassen i Barcelona iført munnbind, søndag 21. juni. Foto: ALEJANDRO GARCIA / EFE

Grensene åpnet i Spania: – Har sett veldig frem til friheten

Etter tre måneder med unntakstilstand åpnet Spania søndag grensene for turister.

Landets utenriksminister Arancha Gonzáles varslet tidligere i dag at Spania åpner grensene for besøkende fra EU, Schengen og Storbritannia. Det betyr at karantenekravet for innreisende til landet også oppheves.

Besøkende vil sjekkes for feber ved grensen.

Spanjoler kunne også søndag for første gang siden 14. mars reise utenfor sine egne provinser, og mange i Madrid og ellers i innlandet satte kursen for middelhavskysten.

Søndag var det likevel ganske folketomt på Madrid-Barajas-flyplassen, som vanligvis er stappfull i juni.

– Vi har sett veldig frem til den friheten vi nå har, hvor vi ikke må rettferdiggjøre at vi reiser for å se våre venner og familie, sier Pedro Delgado (23) til nyhetsbyrået Associated Press.

Statsminister Pedro Sánchez ber folk være forsiktig og sier at restriksjonene kan innføres igjen med en gang om smitten øker.

fullskjerm neste ÅPENT: Passasjerer ankom søndag Madrid-Barajas-flyplassen i Spania.

Strenge restriksjoner

En god del restriksjoner er fortsatt på plass i landet, om enn litt forskjellig fra provins til provins.

– De fleste spanjoler er glade for at det igjen er tillatt å forflytte seg mellom ulike regioner. Ellers er inntrykket mitt at mange nå bekymrer seg for tilstrømmingen av turister nå som pandemien ser ut til å være forholdsvis under kontroll. Det ankommer et 100-talls fly til Spania bare idag, sier Fredrik Kruse til VG.

Han har vært bosatt i Spania i flere år.

– Man må forhåndsbestille strandplass enkelte steder, mens det er fritt fram i andre byer, sier Kruse.

Alle må fortsatt bruke munnbind på offentlig transport og i butikker, og de fleste skoler er fortsatt stengt fram til september.

Diskoteker kan imidlertid åpne, selv om dansegulvene er stengt. Også museer, konserthaller, kafeer og restauranter kan åpne, selv om det begrensninger på hvor mange som slippes inn.

SOL: Søndag var strendene fulle i Barcelona. Foto: NACHO DOCE / X01629

I tre måneder har Spania hatt en av Europas strengeste coronarestriksjoner. Landet er et av de hardest rammede i Europa, med over 245.000 smittet av coronaviruset. Til sammen har Spania registrert over 28.000 dødsfall.

Unntakstilstand ble vedtatt i landet 14. mars. I flere uker kunne ikke folk gå ut for en spasertur eller joggetur. Barn fikk ikke lov til å forlate hjemmene sine under noen omstendigheter.

Spania tiltrekker seg normalt 80 millioner turister i året, og turisme som gir mer enn 12 prosent av landets BNP, skriver BBC.

Å åpne opp feriemarkedet igjen før sommersesongen er over, blir sett på som avgjørende for den spanske økonomien.

Publisert: 21.06.20 kl. 21:05

