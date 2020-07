DRAMATISK: Rasende serbere gikk til håndgripeligheter og angrep på parlamentsbygningen i Beograd tirsdag og natt til onsdag. Politiet brukte hester tåregass for roe gemyttene. Foto: KOCA SULEJMANOVIC / EPA

Portforbudet i Serbia: – En maktdemonstrasjon fra presidenten

– Utviklingen i Serbia går i feil retning, mener den anerkjente norsk Balkan-eksperten, Svein Mønnesland.

Den autoritære presidenten Aleksandar Vucic har festet et maktgrep i Balkans største land. Fredag innfører han et portforbud i landet. Forbudet vil bare vare fram til mandag morgen.

– Det er en generell misnøye mot presidenten og regimet i store deler av befolkningen, men det er vanskelig å si helt klart hva som ligger bak demonstrasjonene og stormingen av parlamentet i Beograd, sier professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Svein Mønnesland til VG.

TÅREGASS: Gruppen av demonstranter som tok seg helt fram til parlamentets inngangsparti, ble stoppet da politiet brukte makt og tåregass for å jage demonstrantene. Foto: OLIVER BUNIC / AFP

Nytt virusutbrudd

Flere tusen mennesker demonstrerte tirsdag i den serbiske hovedstaden Beograd, angivelig mot gjeninnføring av portforbudet, etter et nytt utbrudd av covid-19 viruset i Serbia den siste tiden. Aktivister prøvde å komme seg inn i parlamentet, men ble hindret av et stort politioppbud.

Sivile organisasjoner krever en uavhengig gransking av hendelsene, mens den serbiske regjeringen og politiet vil ha straffeforfølgelse av aktivister, ifølge nettstedet «Balkan Insight».

– Innføringen av et portforbud fra fredag til mandag morgen, kan også ses på som en maktdemonstrasjon fra president Vucics side, sier Mønnesland.

Den norske Balkan-eksperten sier at serbisk presse i stor grad fordømmer demonstrasjonene, og noen går så langt som å kalle aktivistene for terrorister, men han legger til at regimet i stor grad har kontroll over den serbiske pressedekningen.

EKSPERT: Professor i slaviske og språk og en av de fremste kjennere av forholdene på Balkan, Svein Mønnesland, ser en faretruende politisk utvikling i Serbia.

– Jeg tror derfor at det mer er et utslag av stor misnøye med president Alexandar Vucic, enn av corona-situasjonen i landet, som har fått folk til å ta til gatene. Vi har lenge sett at Serbia går i en autoritær retning og at presidenten har klart å spille opposisjonspartiene ut over sidelinjen, sier Svein Mønnesland.

Parlamentsvalg

21. juni ble det avholdt parlamentsvalg i Serbia som resulterte i en brakseier for president Aleksandar Vucic`s nasjonalistiske parti, «Serbias progressive parti». Over 60 prosent av setene i parlamentet kontrolleres av presidentens parti.

Noe av forklaringen på regimets valgseier er at store deler av opposisjonen boikottet valget, med den begrunnelsen at parlamentsvalget ikke var legitimt, skriver The New York Times.

Ifølge tall fra Serbias helsedepartement ble det tirsdag registrert 299 nye covid-19 tilfeller i løpet av 24 timer og 13 mennesker døde i det samme tidsspenn.

