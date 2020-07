Her spiser han 75 pølser på ti minutter - satte verdensrekord

Ingen andre mennesker i verden har spist så mange pølser på så kort tid som 36-årige Joey Chestnut.

– Jeg kjemper alltid for å slå en rekord, uttaler konkurransespiseren til lokalavisen.

Chestnut, med sine 185 centimeter og 104 kilo, er av Major League Eating rangert som ener i verden når det kommer til pølsespising.

Lørdag ble han nok en gang kåret til verdens beste pølsespiser under den årlige og berømte Nathans Hot Dog Eating Contest i New York. Der klarte han å spise utrolige 75 wienerpølser - med brød - på ti minutter.

Andreplassen ble tatt med «beskjedne» 42 pølser. Det er Chestnuts 14. seieren i konkurransen.

– Pølsene var veldig godt kokt i dag. Det var tungt, men jeg visste at jeg var rask i begynnelsen. Etter seks minutter hadde gått, mistet jeg publikum. Jeg møtte en vegg. Det krevde mer arbeid for å komme gjennom, sier Chestnut til ESPN.

Lang rekke rekorder

Pølsespiseren havnet inn i konkurransespising allerede i 2005, hvor han debuterte med seier i en spisekonkurranse hvor det var om å gjøre å spise mest mulig frityrstekt asparges. Debutanten klarte da å få knappe tre kilo asparges ned i svelget.

fullskjerm neste VERDENSMESTER: Joey Chestnut er en storspiser i verdensklasse.

Samme år satte han også sin første verdensrekord, da han spiste 32,5 ostesmørbrød på ti minutter. Siden har rekordene samlet seg på premiehylla for 36-åringen.

I 2008 spiste han 241 kyllingvinger på 30 minutter, mens han i 2010 spiste 380 wontons (asiatisk rett, red.anm.) på åtte minutter.

Chestnut skal bruke fasting og melk for å trene seg opp i forkant av konkurransene, og han drikker store mengder melk og vann for å tøye magesekken til å romme de enorme pølsemengdene.

Storspiser

Hans kvinnelige medverdensmester, Miki Sudo (34), utklasset kvinnegruppen med sine 48,5 pølser. Andreplassen evnet å få i seg «kun» 16 pølser.

VERDENSMESTERE: Konkurransespiserne Joey Chestnut og Miki Sudo satte verdensrekord i sine klasser, Chestnut med 75 pølser og Sudo med 48,5. Foto: John Minchillo / AP

Sudo har tatt seieren i pølsespisekonkurransen hvert år siden 2014. Det første vinneråret stakk hun av med seieren etter å ha spist 34 pølser, og har siden jobbet seg jevnlig oppover til dagens rekord på 48,5.

Risikosport

Selv om fenomenet konkurransespising i aller høyeste grad regnes som en fullverdig sport, er det ikke en sport uten risiko. Flere konkurransespisere har ifølge amerikanske medier mistet livet på grunn av det enorme og raske matinntaket, hovedsakelig på grunn av kvelning.

I august i fjor døde en familiefar etter å ha deltatt i en taco-spisekonkurranse i California. Obduksjonen viste i ettertid at mannen i 40-årene døde av kvelning.

I 2017 mistet en kvinnelig student i 20-årene livet etter å ha spist for mange pannekaker på for kort tid under en spisekonkurransen på et veldedig arrangement i Connecticut.

Publisert: 05.07.20 kl. 09:53 Oppdatert: 05.07.20 kl. 10:04

