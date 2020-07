PÅ ÅSTEDET: Politiet på stedet der en 7 år gammel jente ble drept i forbindelse med en 4. juli-feiring. Foto: Armando L. Sanchez / Chicago Tribune

Chicago: Tre barn under ti år skutt og drept på to uker

30. mai opplevde Chicago sitt verste drapsdøgn noensinne. Nå rystes byen på ny: Siden 20. juni er tre barn under ti år skutt og drept.

– Hjertet til Chicago er knust igjen, sier politisjef Fred Waller på en pressekonferanse etter at syv år gamle Natalia Wallace døde av skadene hun pådro seg etter å ha blitt skutt under feiringen av USAs frigjøringsdag.

– Dere må være lei av dette? For fy faen, jeg er lei, fortsatte han.

les også Drapene i Chicago: 24 timer - 18 drap

Ifølge NBC fikk politiet melding om en skyteepisode like etter kl. 19 lørdag 4. juli. Wallace skal da han vært på fortauet da tre personer kom ut fra en bil og begynte å skyte.

– På en dag der familier skal feire og hygge seg sammen ble en syv år gammel jente tatt fra oss, sier Waller.

– Jeg er sint

7-åringen var på besøk hos sin bestemor sammen med sin familie da hun ble skutt. Hun ble fraktet til Stronger Hospital med skuddskader i hodet, men døde senere av skadene.

– Jeg er såret. Jeg er sint. Jeg er lei meg og skuffet. Dette er noe ingen foreldre ønsker. Hvem vil begrave sitt eget barn? Det burde være omvendt, sier faren Nathan Wallace til Chicago Tribune.

Over 20 skudd skal ha blitt avfyrt, og ifølge NBC skal en 32 år gammel mann også ha blitt skadet i hendelsen. Han skal ha blitt truffet i beinet.

Politiet har ikke fått klarhet bakgrunnen for skyteepisoden. Ingen er så langt pågrepet.

Minst 17 drept

I løpet av helgen skal minst 17 personer være skutt og drept i Chicago, skriver Chicago Tribune. I tillegg skal minst 63 være skadet i skyteepisoder.

– Som by må vi verne om våre unge, så de forstår at det finnes en fremtid for dem, som ikke er omringet av skyting, skriver ordfører Lori Lightfoot på Twitter.

I tillegg til den Natalia Wallace skal blant annet en 14 år gammel gutt være skutt og drept i helgen, skriver nyhetsbyrået AP. I skyteepisoden der 14-åringen ble skutt, ble også fire andre skadet. Blant dem to gutter på 11- og 14 år.

– Våre barn er vår fremtid. De skal gjøre det barn skal gjøre: Trygt nyte sommeren med sine familier. Som politiinspektør, og som far, vil jeg jobbe for at alle barn får det. La oss jobbe sammen for å gjøre byen tryggere for dem, sier politiinspektør David O. Brown på Twitter.

Fra januar til 30. juni er 329 personer drept i Chicago. En økning på 34 prosent fra 2019, skriver NBC. Bare i juni var det 424 skyteepisoder i byen. I samme måned er det regisrert 89 drap.

3-ÅRING DREPT: Her ble en tre år gammel gutt skutt og drept 20. juni. Foto: John J. Kim / Chicago Tribune

Tre under ti år

Syv år gamle Natalia Wallace var det tredje drapsofferet under ti år i Chicago siden 20. juni.

27. juni ble en 20 måneder gammel gutt skutt og drept da han og moren var på vei hjem. Ifølge politiet skal en person ha kjørt opp på siden av bilen de to satt i, og startet å skyte, skriver nyhetsbyrået AP.

Moren, som selv ble skadet, kjørte til sykehuset så fort hun kunne, men livet til gutten sto ikke til å redde.

– For mange barn blir drept. Når skal vi si at nok er nok? Vi har pågrepet personen som skjøt, men det gir ikke gutten livet tilbake, sa politisjef Waller da.

20. juni ble tre år gamle Mekhi James skutt og drept, da en annen bil kjørte opp på siden av bilen han og hans stefar satt i. En ti år gammel jente skutt og drept samme dag i byen med rundt 2,7 millioner innbyggere.

Publisert: 06.07.20 kl. 04:21

