Donald Trump: – Jeg bruker hydroksyklorokin

USAs president Donald Trump sier på en pressekonferanse at han begynte å ta det omstridte malariamiddelet hydroksyklorokin for et par uker siden.

Formålet skal være forebyggende, og Trump avviser at han er smittet av coronaviruset.

– Jeg blir testet jevnlig. Jeg vil ikke, men jeg er jo president. Jeg har alltid testet negativt. Ingen symptomer, men jeg tar det fordi jeg hører mye bra om det, sier han mandag kveld.

Trump-administrasjonen har tidligere i ekspressfart godkjent at leger kan skrive ut resept på legemiddelet til behandling av pasienter som er syke med covid-19.

FDA (amerikanske legemiddelmyndigheter) rykket senere ut og sa at medisinen bare er godkjent til bruk mot malaria, men at den skal testes på coronapasienter.

Den amerikanske presidenten har flere ganger fremmet medisinen under sine pressekonferanser om coronakrisen i Det hvite hus, og har blant annet sagt at han synes coronasyke amerikanere «bør ta den». Han har også sagt at USA har bestilt 29 millioner piller av det aktuelle legemiddelet.

Nå sier Trump at han selv har tatt hydroksyklorokin daglig i halvannen uke, og at en lege er blant de som har sendt ham brev om effekten av den omstridte medisinen.

– Det er en pille som er brukt i rundt 40 år. Jeg vet ikke om det er bra eller ikke, men om det ikke er bra dør jeg ikke av det, sier Trump.

Medikamentet er en eldre malariamedisin og brukes i dag mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

Norge med i studie

Amerikanske FDA har godkjent at medisinen testes i USA, men har samtidig advart mot bruk utenfor en sykehussetting eller kliniske forsøk, på grunn av risikoen for bivirkninger som hjerterytmeforstyrrelser.

I Sverige ble forsøksbehandlinger med medisinen stoppet ved Östra sjukhuset i Göteborg og Södersjukhuset i Stockholm etter at det ble rapportert om verre bivirkninger enn man først trodde, spesielt på hjertet.

Malariamedisinen testes også i en internasjonal studie koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO), blant annet i Norge.

Overlege ved Universitet i Oslo Pål Aukrust er hovedansvarlig prosjektleder for den norske delen av WHO-studien som tester ut om blant annet hydroksyklorokin kan brukes til å behandle covid-19.

– Hydroksyklorokin testes ut både som behandling og som forebyggende medisin. Men generelt mener vi at det ikke er avklart om det fungerer hverken som forebyggende eller som behandling, sier han.

Anbefaler ikke bruk utenom studier

Aukrust forteller at de har nær 130 pasienter med i studiens norske del, rundt 2200 totalt på verdensbasis.

– Det foregår store studier og vi venter på konklusjonen på behandlingstiden. Det kommer kanskje om noen uker eller måneder, sier han.

Overlegen understreker at han ikke uttaler seg om Trump, men sier at de generelt ikke anbefaler at medikamentet brukes uten at personen er med i en studie – både på grunn av trygghet og fordi bruken da er med på å hjelpe forskerne til å komme fram til en konklusjon.

Han påpeker at de små studiene som stadig kommer, ikke egner seg til å konkludere hvorvidt hydroksyklorokin kan brukes.

– Om en måneds tid vil vi ha data fra behandlingsstudien som sier at det enten har ingen effekt, sikker effekt eller gir bivirkninger, sier han.

Lege Wasim Zahid, kjent som Twitter-legen, er også tilbakeholden:

– Det finnes ikke god vitenskapelig dokumentasjon på at hydroksyklorokin kan forebygge covid-19, og dette blir såkalt «off-label»-bruk. Såvidt meg bekjent finnes det ikke retningslinjer som anbefaler slik bruk. Jeg kjenner ingen helsearbeidere som bruker hydroksyklorokin på denne måten, verken på pasienter eller seg selv, skriver han i en SMS til VG mandag kveld.

Aukrust sier han er klar over at middelet også testes forebyggende på helsepersonell, men ikke i Norge.

– Men vi vi anbefaler ikke at mange tar det spontant og bare bruker det. I starten av epidemien i Norge var det flere leger som skrev det ut til seg selv. Det blir ikke riktig, sier han.

Mange andre er også skeptiske: I slutten av april ble legen Rick Bright tvangsflyttet fra sjefsstillingen ved en føderal helsemyndighet som utvikler coronavaksine. Han hevder selv det er fordi han har vært kritisk til å bruke penger på medisiner uten vitenskapelig belegg.

I slutten av mars vakte det oppsikt da Trump og USAs smittevernekspert Anthony Fauci for åpent kamera havnet i disputt om hvorvidt malariamedisin kan brukes til å behandle coronasyke.

Den amerikanske hjertelegen Eric Topol, som leder forskningsinstituttet Scripps Translational Institute i California, sier til New York Times at risikoen for å utvikle alvorlige hjerterytmeproblemer er til stede, selv for personer som i utgangspunktet er sunne og friske.

– Jeg mener det er en svært dårlig idé å ta hydroksyklorokin som en forebyggende medisin, sier han til avisen.

Trump sier mandag at han etter en samtale med legen ved Det hvite hus fikk bestemme selv om han ville ta medisinen.

– Jeg tror det er bra. Men jeg håper jeg ikke trenger å ta det. Men jeg har et uttrykk jeg bruker: Hva har jeg å miste?

Han følger så opp med at han en dag skal stoppe, og at han både tror og håper at en vaksine snart skal være på plass.

Ifølge Store medisinske leksikon gir hydroksyklorokin av og til øyebivirkninger, og regelmessig oppfølging hos øyelege blir vanligvis anbefalt.

