OHIO: Trump under onsdagens fabrikkbesøk, der han uttalte seg om McCains statsbegravelse. Foto: Andrew Spear / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump ut mot avdøde McCain: – Jeg fikk ingen takk etter begravelsen

USAs president Donald Trump fortsetter å sende stikk mot den avdøde senatoren John McCain.

Det var under gårsdagens fabrikkbesøk i den amerikanske delstaten Ohio at Donald Trump kom med nok et stikk mot avdøde John McCain .

Denne gangen om hans statsbegravelse, skriver BBC.

– Vi sendte ham på sin vei, men jeg var ingen fan av John McCain, sa president Trump til de fremmøtte i Ohio.

– Jeg ga ham begravelsen han ønsket. Som president måtte jeg godkjenne begravelsen. Jeg bryr meg ikke om dette, jeg fikk ingen takk. Det er greit, fortsatte han.

Onsdagens kommentar fra Trump er bare én av flere mot den avdøde senatoren i løpet av den siste uken.

På lørdag gjenopplivet presidenten sin feide med McCain. På Twitter skrev han at McCain støttet den såkalte Steele-saken, en rapport fra 2016 der det antydes at russisk etterretning filmet Trump i en kompromitterende situasjon da han arrangerte Miss Universe i Moskva i 2013.

Søndag fortsatte han å tvitre om den avdøde senatoren, og kalte han blant annet «last in his class».

Startet i valgkampen

Meghan McCain har kommentert Trumps uttalelser om hennes avdøde far John McCain. Onsdag stilte hun opp på det amerikanske talkshowet The Talk, hvor hun sa hun ikke forventer anstendighet fra Trump-familien.

– Jeg liker ikke å måtte komme hit hver dag og gjøre dette. Det er ekstremt følelsesmessig utmattende, sa Meghan McCain.

Feiden mellom Donald Trump og John McCain skal ha startet under valgkampen i 2015.

John McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med upassende uttalelser om kvinner.

Senere fordømte John McCain Trumps påstand om at Mexico sendte voldtektsforbrytere inn i USA.

Trump reagerte ved å angripe Mccain for å ha blitt tatt til fange under Vietnamkrigen, og sa at det bare var derfor han var en krigshelt.

– Jeg liker folk som ikke blir tatt til fange, sa han i en kommentar som ble skarpt fordømt, inkludert av USAs veteraner.

Døde av kreft

Det var i august 2018 at John McCain døde 81 år gammel, etter en kreftsykdom.

Året før hadde det blitt kjent at den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten var diagnostisert med en svært aggressiv form for hjernekreft, glioblastoma.

VAR SYK: Senatoren tok selv beslutningen om å avslutte den medisinske behandlingen. Foto: Aaron Bernstein / Reuters

Før han døde, gjorde McCain det klart at Trump ikke var ønsket i begravelsen hans. Mens president Donald Trump tilbrakte dagen på golfbanen, fikk han sylskarpe meldinger fra talerne i begravelsen.

–John McCains Amerika har ikke noe behov for å bli «great» igjen. Amerika har alltid vært «great», sa datteren Meghan McCain ved sin fars båre med direkte referanse til president Donald Trumps slagord under valgkampen.

21.03.19 18:16