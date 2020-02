I SORG: Malcolm Graham minnes søsteren sin ved å kjempe mot rasisme – og for strengere våpenlover. Han møter VG i bystyret i Charlotte i Nord-Carolina, der han er valgt inn som bystyremedlem. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mistet søsteren i Charleston-skytingen: Kjemper for å endre våpenlovene

CHARLOTTE/CHARLESTON (VG): Malcolm Grahams søster ble skutt og drept fordi hun var svart. I tiden etterpå har USA tatt skritt bakover, ikke fremover, mener han.

Det er snart fem år siden høyreekstremisten Dylann Roof tok med seg en pistol inn i Mother Emanuel-kirken i Charleston i Sør-Carolina. I nærmere en time deltok han i bibelstudiesamling. Deretter skjøt han og drepte ni mennesker.

Den rasistisk motiverte skytingen rystet en hel verden. Hva har skjedd i ettertid? Lite, mener Malcolm Graham.

– Hvis jeg skulle sagt noe, så er det at vi har tatt skritt bakover, ikke fremover, i sakene som er kritiske for våre samfunn. Ni personer ble drept i Emanuel-kirken, inkludert min søster, av to årsaker: De var der, og de var svarte. Rasisme og diskriminering fortsetter å være USAs akilleshæl.







SØSKEN: Malcolm Graham sammen med søsteren Cynthia Hurd.

Gaham hadde snakket med søsteren Cynthia Hurd (54) tidligere på dagen 17. juni. Da han hørte om skytingen, ringte han henne flere ganger uten å få svar. Søsknene hadde vokst opp i Emanuel-kirken, og Graham visste at søsteren deltok i bibelstudiegruppen hver uke.

– Å miste noen som deg nær, det gjør vondt, det er smertefullt. Når du finner ut hun døde, og så hvorfor hun døde, at det var fordi hun var svart ... Det er en dyp harme.

BEGRAVELSEN: Sørgende sto i kø for å ta farvel med Cynthia Hurd i slutten av juni 2015. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Enklere enn å kjøpe bil

Graham er bystyremedlem for Demokratene i Charlotte, men omtaler Charleston som hjemme.

I dette intervjuet med VG forteller han om hvordan han i søsterens ånd fortsetter å stå opp mot rasisme – og om den tilsynelatende håpløse kampen for å stramme inn våpenlovene både lokalt og nasjonalt.

– Det er enklere å kjøpe et våpen enn å kjøpe en bil. Hvis du vil kjøpe bil, må du ha førerkort, forsikring og en årlig inspeksjon. For å kjøpe et våpen i USA trenger du ikke å gå gjennom en bakgrunnssjekk. Det trengs ikke noe papirarbeid.

«Smutthull»

Kirkeskytingen var tema da Demokratenes presidentkandidater ble grillet i Charleston denne uken, i forkant av primærvalget førstkommende lørdag.

MARKERING: Medlemmer av Mother Emanuel-kirken sang nasjonalsangen og Lift Every Voice and Sing, ofte kalt den svarte nasjonalsangen, i forkant av debatten i Charleston tirsdag. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Bibliotekaren Cynthia Hurd ble skutt og drept med et våpen som ble ulovlig solgt. Dylann Roof var tidligere arrestert for narkotika og hadde ikke lov til å kjøpe våpen. Men da selgeren ikke fikk tak i mer informasjon i løpet av tre dager, ble salget gjennomført.

Dette har senere blitt omtalt som «Charleston-smutthullet».

Fem år senere er det ikke tettet. Til tross for påtrykk fra demokrater og anti-våpengrupper, står våpenreglene både lokalt og nasjonalt på stedet hvil. I Sør-Carolina, som blir styrt av Republikanere, kan det også bevege seg i motsatt retning: Nylig ble det lagt frem forslag om å tillate våpen i butikker og kinoer, såkalte «open carry»-lover.

Delstaten er nummer tolv på listen over antall drap som følge av skytevåpen.

– Det er baklengs. Det gir ikke noe særlig mening for meg eller andre, sier Graham.

– Ikke absolutt

Ifølge Gun Violence Archive var det 417 masseskytinger i USA bare i 2019, blant annet i El Paso og Dayton i Ohio.

– Jeg tror på retten til å bære våpen, men den er ikke absolutt. Du har ikke rett til å kjøpe våpen som kan skyte syv kuler i minuttet, og du har ikke rett til å ha semiautomatiske våpen som kan tas inn i kirker, skoler, eller til toppen av en bygning i Las Vegas og skyte og drepe 50 mennesker på mindre enn to-tre minutter.

– Er amerikanske samfunnet immun mot masseskytinger?

– Ja. Da det først begynte å skje for fem-seks år siden, var det nasjonale nyheter, CNN, MSNBC, 24/7. Nå er det bare en ettertanke, sier Graham.

Advarer mot ny skyting

Noen uker etter kirkemassakren ble «Arm in Arms» opprettet for å være en pådriver for det gruppen omtaler som våpenlover basert på sunn fornuft. Leder Peter Zalka bekrefter at ingenting har skjedd. Han tror én av årsakene er at våpeneiere og andre ikke snakker nok sammen.

– Når vi fokuserer på å sikkerheten til barn og familier, handler det ikke lenger om grunnlovsfestede rettigheter. Det viser seg at de fleste er enige om det meste.

VIL HA MER DEBATT: Da Demokratenes presidentkandidater skulle møtes til debatt i Charleston denne uken, sto Daniell Richardson (t.v) fra antivåpengruppen Brady United utenfor med plakater. Foto: Thomas Nilsson / VG

Danielle Richardson i antivåpengruppen Brady United sier de jobber hardt for å få en slutt på Charleston-smutthullet og innføre bedre bakgrunnssjekker. Før Demokratenes debatt denne uken, sto hun utenfor for å minne dem om saken.

– Han fikk tak i et våpen bare på grunn av mangelen på bakgrunnssjekk, sier Danielle Richardson, som advarer om et ny masseskyting.

– Vi kan ikke ha enda en Emanuel-hendelse.

MINNE: Tirsdag denne uken hadde noen lagt ned en blomsterbukett på kirketrappen i Charlesotn.

– Fortsatt det samme

Graham sier han var nødt til å tenke på hva søsteren hadde ønsket han skulle gjøre, og bruke frustrasjonen og energien til noe bra.

– Det er det jeg har gjort de siste fire årene: Forsøke å fjerne barrierer, kjempe mot rasisme og diskriminering, kjempe for fornuftige våpenlover og forsøke å være en flamme for mennesker som ser ut som henne og som meg.

Sørstatsstaten har en mørk historie som fortsatt er synlig i Charleston. Den historiske Emanuel-kirken ligger på en gate som er kalt opp etter visepresident John C. Calhoun, som var en talsmann for slaveriet. Flere steder står minnesmerker for Konføderasjonen, sørstatenes styrker under borgerkrigen.

Graham mener samfunnet ikke har tatt et oppgjør med rasismen.

– Folk har utvilsomt vist menneskelighet ved å omfavne og støtte familier, og forstå hva hvis går gjennom. Men på noen måter er samfunnet fortsatt det samme, sier Graham.

POLITIKER: Malcolm Graham utenfor bystyrebygningen i Charlotte, der han representerer Demokratene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han viser til at sørstatsflagget, som for mange er et symbol på rasisme og hat, vaiet utenfor delstatsbygningen frem til 2015. Drapsmannen hadde posert med flagget.

– Etter Charleston handlet alt om tilgivelse, i stedet for å stille de nødvendige spørsmålene – ikke om drapsmannen, men om systemet som produserte drapsmannen. De samtalene fant ikke sted. Det var bare, «la oss ta ned flagget og gå videre». Men hvis ikke Charleston ikke skjedde for fem år siden, ville flagget fortsatt vaiet i dag. Fra mitt perspektiv er det uærlig at det ble tatt ned bare fordi mange ble drept.

Også Chris Singleton har brukt tiden etter Charleston-skytingen på å stå opp mot rasisme. Moren Shardona Coleman-Singleton var pastor i kirken.

– Hun var en hardtarbeidende mor for tre. Hun ar alt for meg og søsknene mine. At broren min starter på high school uten en mor, at søsteren min går på college uten en mor – det er ekstremt tøft. Jeg forsøker å være der for dem, men det er ingenting som kan erstatte moren deres.

MINNEORD: Studenter og lærere ved Goose Creek High School minnet Sharonda Coleman-Singleton etter skytingen i Charleston i 2015. Foto: Jeffrey Collins / TT NYHETSBYRÅN

Etter at han la opp som profesjonell baseballspiller har han reist rundt med et foredrag om at kjærlighet er sterkere enn hat.

– Hudfarge, seksuell orientering ... uansett hvilke barrierer som finnes, så vil jeg bryte dem ned. Hvis noen hadde gjort det i livet til min mors drapsmann, tenker jeg at hun kanskje fortsatt vært her.

Publisert: 29.02.20 kl. 13:49

