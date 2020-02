En pasient som er smittet av det nye coronaviruset, overføres til sykehus i Daegu i Sør-Korea.

Corona-krise i sørkoreansk by

Sørkoreanske myndigheter har erklært krisetilstand i byen Daegu og omegn på grunn av et omfattende utbrudd av det nye coronaviruset.

NTB

Hanna Haug Røset

Oppdatert nå nettopp

Ordføreren i byen, Kwon Young-jin, oppfordret torsdag byens 2,5 millioner innbyggere til å holde seg innendørs, samtidig som statsminister Chung Se-kyun kunngjorde at myndighetene skal trappe opp hjelpen til byen i form av medisinsk personale, senger og utstyr.

Sørkoreanske myndigheter opplyste fredag at det var registrert 52 nye tilfeller av covid-19-viruset i landet. Totalt er det registrert 156 tilfeller, noe som gjør Sør-Korea til det hardest rammede landet utenom Kina, der viruset først ble oppdaget.

Kirke hardt rammet

39 av de nye sykdomstilfellene er ved Shincheonji-kirken i Daegu. Til sammen 80 personer er smittet i kirken etter at en 81 år gammel kvinne først ble smittet og deretter var til stede ved fire gudstjenester før hun fikk diagnosen.

Sør-Koreas hittil eneste dødsfall som følge av det nye koronaviruset skjedde også i Daegu, som er landets fjerde største by.

Statsminister Chung sa fredag at myndighetenes fokus hittil har vært på å hindre at viruset fikk innpass i landet, men at arbeidet nå skal rettes inn mot å hindre at viruset sprer seg i befolkningen.

Myndighetene i Seoul opplyste at de vil forby større menneskeansamlinger og stenge ned gudstjenestene til Shincheonji-kirken i byen som ledd i arbeidet med å bekjempe viruset.

Blodlageret på sykehuset i Daegu er nesten tomt. Foto: YONHAP / YNA

Dødstallet stiger i Kina

Dødstallet fra det nye coronaviruset covid-19 i Kina har steget til 2.233 etter at ytterligere 115 mennesker døde i Hubei-provinsen.

Det store flertall av de nye dødsfallene var i Hubeis hovedstad Wuhan, der viruset først viste seg i desember.

Rundt 75.000 mennesker er nå smittet av covid-19-viruset i Kina, og flere hundre i andre land. I Hubei-provinsen ble det fredag registrert 411 nye tilfeller av smittede.

Tirsdag meldte kinesiske myndigheter om 1886 nye, bekreftede sykdomstilfeller det siste døgnet, onsdag om 1749. Det er første gang siden 30. januar at antallet faller under 2000, ifølge South China Morning Post.

Totalt er 75.000 sykdomstilfeller registrert som følge av covid-19-viruset. Fem av dødsfallene er utenfor Kina, ett av dem i Frankrike. Viruset er påvist i 30 land utenfor Kina.

Publisert: 21.02.20 kl. 08:12 Oppdatert: 21.02.20 kl. 08:25

