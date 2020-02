Roger Stone dømt til tre år og fire måneders fengsel

Dommen mot Donald Trumps venn og tidligere rådgiver var langt lavere enn aktoratets opprinnelige anbefaling.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Aktoratet hadde anbefalt mellom syv og ni års fengsel for Roger Stone, som i november ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene mot seg:

For å ha løyet til Kongressen om sine forbindelser til varslerne i WikiLeaks

For å ha hindret en etterforskning i Representantenes hus angående Russlands innblanding i Trumps valgkamp i 2016

Og for å ha truet et vitne i Russland-etterforskningen

Det var knyttet stor spenning til straffeutmålingen, etter at justisdepartementet forrige uke kunngjorde at de ville anbefale en lavere straff enn de syv til ni årene aktoratet anbefalte.

Kunngjøringen kom få timer etter at Trump selv hadde omtalt aktoratets påstand som «grusom og veldig urettferdig» på Twitter.

Justisdepartementets avgjørelse resulterte i at hele aktoratet trakk seg i protest. De mente at Stone hadde «doblet og tredoblet sin ulovlige oppførsel» ved å forsøke å påvirke vitner.

FØR STRAFFEUTMÅLINGEN: Roger Stone ankommer retten i Washington. Foto: MARK WILSON / AFP

Dommeren: – Ikke et uhell

Før dommen falt torsdag, holdt dommer Amy Jackson sitt avsluttende foredrag til juryen.

Hun viste til et tilsynelatende truende innlegg mot henne i sosiale medier.

På bildet av dommeren, som ble publisert på Roger Stones Instagram-konto, er det som fremstår som et trådkors (et sikte for skytevåpen, journ.anm.) plassert i venstre hjørne.

I Instagram-innlegget, som senere har blitt slettet, antyder Stone at Jackson tilhører den såkalte «Deep State».

– Det var ikke et uhell, sa dommeren om Stones bruk av sosiale medier.

– Det er helt uakseptabelt overfor rettsvesenet. Retten burde ikke sitte tilbakelent og si «Roger er Roger».

Forsvarer: – Ikke bare en offentlig personlighet

Stones forsvarer Seth Ginsberg minnet juryen på at Stone er «et ekte menneske» – ikke bare er en offentlig personlighet.

– Med dette i bakhodet, ber jeg retten ta i betraktning hele personen som står foran dere, sa Ginsberg ifølge CNN.

Han ba samtidig juryen om ikke å gi en strengere straff på grunn av truslene fremsatt mot Randy Credico – et vitne i Russland-etterforskningen.

Stone selv ønsket ikke å uttale seg.

Før dommen ble avsagt, tok Trump nok en gang til Twitter for å uttrykke sin mening om saken – tross justisminister William Barrs klare anmodning om ikke å tvitre om justisdepartementets straffesaker.

«De sier at Roger Stone løy til Kongressen. Å ja, jeg skjønner, men det gjorde også Comey (FBI-sjefen Trump sparket, journ.anm.) (og han lekket også klassifisert informasjon, som så å si alle, med unntak av Crooked Hillary Clinton, får lange fengselsstraffer for), det samme gjorde Andy McCabe, som også løy til FBI! RETTFERDIGHET?», skriver presidenten.

Tidligere i uken snakket VG med tre tidligere statsadvokater.

De spådde at Trump ville benåde både Stone, Michael Flynn og Paul Manafort. Samtidig ba de justisminister Barr om å trekke seg.

Publisert: 20.02.20 kl. 17:58 Oppdatert: 20.02.20 kl. 18:52

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser