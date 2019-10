Se dokumentaren «Bellingcat: Truth in a Post-Truth World»

Hvordan kan vanlige mennesker jobbe sammen for å avsløre globale hemmeligheter? Bellingcat er et kollektiv av «borgerjournalister», som forsøker å avdekke sannheten i store, komplekse nyhetshendelser, hvor pressen har dårlig tilgang – eller rett og slett ikke er til å stole på.

I denne dokumentarfilmen blir vi med på innsiden av et informasjonskollektiv du knapt kunne forestille deg at eksisterte. Vi ser hvordan borgerjournalister i Tyskland, Nederland, Finland, Syria og USA arbeider med blant annet to ekstremt vanskelige og komplekse saker, hvor sterke krefter forsøker å holde sannheten unna offentligheten:

Hva skjedde egentlig når flyvningen MH17 styrtet i Ukraina? Hvem forgiftet den russiske spionen i Storbritannia? Hvordan vet man om IS-propagandaen er falsk eller ikke?

«Bellingcat» er en spennende og informativ dokumentarfilm, som vil gi deg troen på at kampen mot «fake news» ikke er tapt.

Filmen har aldersgrense 15 år.