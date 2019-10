WARHEAD: – Det gjorde meg så mektig. Og ingen rundt meg visste. De ante ikke at hvis jeg sa «hopp», så svarte en million mennesker med spørsmålet «hvor høyt?», sier Benjamin Faulkner om å drive overgrepsnettsteder på det mørke nettet. Nå er han dømt til fengsel i livstid pluss 35 år. Foto: Daviess County Jail

Lederen for verdens største overgrepsnettverk dømt: «Vi har mesteparten av markedet, lol»

NASHVILLE, USA (VG) Han ledet verdens største nettverk av overgripere. I august ble han dømt til livstid, pluss 35 år i fengsel. Jakten på ham er blitt høstens internasjonale podkast.

«Vi har mesteparten av markedet, lol.»

Det skrev to menn til hverandre på en kryptert chattetjeneste i 2016. De to var lederne for en mengde nettsteder for overgripere på det mørke nettet.

Til sammen kontrollerte Benjamin Faulkner og Patrick Falte et verdensomspennende overgrepsnettverk. Flere titall av medlemmene var nordmenn.

Nå er de to dømt til livstid, pluss 35 år, for forbrytelsene, etter en flere år lang etterforskning. I private meldinger, som politiet klarte å fange opp, avslører de seg selv:

«Dette er så badass, så mye privat innhold, å [forgripe seg på] et lite barn, så mye privat innhold, og å møte en annen pedo som er som min tvilling», skrev kanadieren Benjamin Faulkner.

På det mørke nettet kalte han seg «Warhead». Historien om jakten på ham er nå blitt podkastserien «Hunting Warhead».

Langvarig politioperasjon

– Hvis jeg sa «hopp», var det minst én million som svarte med å spørre «hvor høyt?», sier mannen selv i podkasten, om størrelsen på miljøet av overgripere han ledet.

Ett av nettstedene hadde ifølge FBI 200.000 registrerte brukere.

9. august i år ble Faulkner og Falte dømt i den føderale retten i Nasvhille, Tennesse, for å ha drevet overgrepsnettstedene.

Den dagen var avslutningen på en jakt som hadde vart i fire og et halvt år.

Våren 2015 innledet internasjonalt politi jakten på mannen.

Høsten 2016 startet VGs journalister på det samme, en jakt som avslørte hvilke metoder politiet var villige til å bruke for å pågripe overgripere på nett.

Politiavsløring er blitt podkast

Nå er fortellingen om jakten blitt til podkasten «Hunting Warhead». I seks episoder fortelles historien om den internasjonale politioperasjonen og historien om hvordan en ung kanadier endte opp som lederen.

Podkasten er produsert i samarbeid med kanadiske CBC, og er på engelsk. De to første episodene slippes i dag.

Episode 1 forteller historien om hvordan VGs journalister vinteren 2017 dumpet rett inn i en pågående, internasjonal politioperasjon.

I episode 2 forteller bestevennen til «Warhead» om hva som skjedde da huset ble stormet og alle lagt i bakken av væpnet politi.

De neste to episodene kommer fredag 25. oktober, og de to siste kommer fredag 1. november.

– Møte mektige mennesker

De private meldingene mellom Faulkner og Falte viser at de var godt fornøyde med å være ledere for overgrepsnettverket. Den største nettsiden de drev var kalt «Child’s Play».

«Folk spør meg om hvorfor jeg startet «Child’s Play’« Var det verd det? (...) Vel, la meg se. Jeg møtte min beste pedo venn, som hjalp meg med å starte en gruppe for produsenter. (...) Jeg har fått møte så mange mektige mennesker som har hjulpet meg til å bli en veldig mektig trader», skrev Faulkner til vennen Falte.

«Produsenter» er et velkjent pynteord i overgrepsmiljøet på nett. Det er gruppen av medlemmer som er faktiske overgripere, og som filmer overgrepene de utfører.

De to får 35 år for å ha drevet overgrepsnettstedet «The Giftbox Exchange». Nettstedet som gjorde Faulkner stor – «Child’s Play» – nevnes, som ett av flere andre han drev. Dette erkjente Faulkner i retten.

Han har også erkjent det i et brev til VG, der han lister opp flere digitale tjenester han har laget for overgripere:

– La meg være litt full av meg selv et sekund, men tre nettsteder, en produsentgruppe, to chats, en rekrutteringsplattform, fire servere og et mangfold av identiteter. Booyah! Jeg tenker at vi alle kan være enige om at det er i det minste litt imponerende. Vel, jeg synes i hvert fall dét.

CRAZYMONK: – Vi har mesteparten av markedet, skrev Patrick Falte til sin medsammensvorne Benjamin Faulkner, om overgrepsnettstedene de drev. Begge ble i høst dømt til livstid + 35 år i fengsel i USA. Foto: Grayson County Detention Center

Moren tok ordet

Den hengslete mannen som kalte seg Warhead, er rød i ansiktet mens spesialagent James Fottrell fra USAs justisdepartement leser opp meldingene.

Moren kommer som vitne. Hun smiler skjevt under hele vitnemålet. Hun gråter ikke. Hun forteller om en normal oppvekst i et normalt hjem, med foreldre og søsken og venner. En aktiv gutt. En snill gutt, bedyrer hun. Det har lite å si for dommen, det vet både hun og advokaten.

– Har du noen ønsker du vil be dommeren om? sier Faulkners advokat.

Moren snur seg mot dommeren.

– Jeg ber om at han kommer et sted hvor han er trygg. Jeg tror ikke han noen gang vil bli lykkelig, sier hun.

Idet hun sier det, begynner sønnen hennes å gråte.

I et kort øyeblikk er han ikke lenger Warhead, men Benjamin Faulkner fra en liten by i Canada, på størrelse med Lillehammer.

Der spilte han i band i kirken, var svømmetrener, var på kanoturer med familie og venner. Nå er han dømt til livstid i et amerikansk fengsel.

– ... men vær så snill – keep him safe, avslutter moren.

Alle vet at overgripere er nederst på rangstigen i amerikanske fengsler.

SPESIALENHETEN: Det var den australske politienheten Task Force Argos som etterforsket nettstedene som Benjamin Faulkner og Patrick Falte drev på det mørke nettet. Spesialenheten ledes av Jon Rouse, som i 2018 ble kåret til Årets person i delstaten Queensland. Foto: Tore Kristiansen

Sofistikert forbrytelse

Rettsmøtet 9. august i år tar tre korte timer. Faulkner og Falte har allerede erkjent forholdene de er tiltalt for. Det eneste som gjenstår er straffeutmålingen.

– Dette var en sofistikert forbrytelse, designet for å knytte folk sammen, som ønsket å forgripe seg seksuelt på barn. Det utgjorde så absolutt en fare for offentligheten og samfunnet. Aktiviteten på disse nettstedene har påvirket og vil fortsette å påvirke ofrene, sier dommer Waverly Crenshaw.

Dommeren snur seg mot Benjamin Faulkner.

– Mr. Faulkner. Du er en smart mann. Du kommer fra en familie som har støttet og hjulpet deg. Selv om du samarbeidet med politiet etter at du ble pågrepet, fjerner det ikke det faktum at du opprettet nettstedene. De er sofistikerte produkter, langt mer enn hva som er vanlig. Jeg vil sende en beskjed til andre på det mørke nettet, sier dommeren.

Så gir han Benjamin Faulkner 35 år, i tillegg til livstidsstraffen han allerede soner.

Faulkner selv angrer ingenting.

– Jeg har alltid visst at det var slik det ville ende. At straffen ville bli så hard, ante jeg ikke. Men selv om jeg hadde visst det, hadde jeg antagelig gjort alt om igjen, sier han i podkasten.

Episode 3 og 4 i podkasten «Hunting Warhead» publiseres fredag 25. oktober på VG+.

Publisert: 19.10.19 kl. 17:52







