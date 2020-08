STENGT: En mann går forbi en stengt pub i Aberdeen. Foto: Andrew Milligan / PA

Europa strammer inn av frykt for en ny coronabølge

I flere europeiske land blir coronarestriksjonene nå skjerpet. Det skjer på grunn av frykt for en ny smittebølge etter økt reising i sommerferien.

Nå nettopp

I Hellas kaller myndighetene det en «våkn-opp-uke». De innfører strengere restriksjoner etter at landet har registrert 646 nye tilfeller så langt i august, viser oversikten til VG.

Landet har den siste uken sett et kraftig hopp i antall nye smittetilfeller, og bare én dag i april har høyere registrerte nye smittetilfeller enn 6. august med 149 nye tilfeller.

I Skottland er det gjeninnført strenge tiltak i og rundt Aberdeen, etter 54 nye smittetilfeller er knyttet til én enkelt sportspub i byen.

Barer, kafeer og restauranter vil være stengt minst frem til onsdag i uken som kommer, skriver BBC torsdag morgen. Ekstra politistyrker har blitt sendt til byen for å øke patruljering, skriver kanalen videre. Innbyggere får heller ikke lov til å besøke hverandre eller reise lenger enn åtte kilometer hjemmefra.

les også Nye reiseråd: Frankrike, Sveits og Tsjekkia blir røde

Det ble meldt om 66 nye registrerte tilfeller i Skottland torsdag, ifølge styresmaktene.

Førsteminister i Skottland, Nicola Sturgeon, sa på sin daglige pressekonferanse onsdag at situasjonen i Aberdeen burde være «den største oppvekkeren» siden starten av pandemien.

Hverken Storbritannia eller Hellas ligger imidlertid over smittekravene til norske myndigheter, viser oversikten til VG. Det gjør imidlertid andre:

Disse landene er «røde»

Den siste tiden har registrerte smittetilfeller i Nederland steget jevnt. Ifølge talloversikten til VG er det registrert 24 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste 14 dagene.

Det betyr at landet er over grensen til Folkehelseinstituttet (FHI) for karantenefrie reiser som er på 20 tilfeller per 100.000 innbygger de siste to ukene. Etter en helhetsvurdering er landet likevel definert som «grønt» av FHI.

I hovedstaden Amsterdam er bruk av munnbind nå påbudt i enkelte områder der mange ferdes, blant annet i Red Light District. Også i havnebyen Rotterdam er det innført et lignende påbud.

RØDT DISTRIKT: Flere personer med munnbind i området Red Light District i Amsterdam. Foto: EVA PLEVIER / X06752

Frankrike er fra lørdag «rødt», fordi smittetallet er 23,4 de siste fjorten dagene.

I Toulouse sørvest i landet er det fra onsdag av obligatorisk å bruke munnbind i de travleste handlegatene og på de mest trafikkerte plassene. Ifølge franske myndigheter vil det også i Paris og flere andre byer bli innført lignende tiltak snart.

les også Storbritannia frykter ny smittebølge i Europa

Tsjekkia har også oversteget smittegrensen og vil være «rødt» fra lørdag. Landet har sett en økende trend i nye registrerte smittetilfeller den siste måneden og har ifølge beregninger til VG 27,8 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste fjorten dagene.

Etter å hatt lav smitte i juni, stiger smittetallene sakte i Sveits, der det er registrert rundt 200 nye smittetilfeller flere dager de siste to ukene. Landet er også definert som «rødt».

Torsdag formiddag steg også Polen over smittekravene til FHI, så vidt. Likevel er landet fortsatt «grønt» i FHIs reiseråd.

Også det lille fyrstedømmet Monaco har blitt «rødt» i de siste reiserådene til FHI.

– Utviklingen i flere europeiske land går dessverre ikke i riktig retning, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding fra Utenriksdepartementet torsdag.

Oversikten til VG viser også at smitten stiger i flere regioner i Danmark og Sverige, og at de er over grensen til FHI for å være «grønt» Det er ifølge beregningene til VG forventet at disse kan komme til å bli vurdert som «røde».

Publisert: 07.08.20 kl. 07:32

Les også

Fra andre aviser