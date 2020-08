Forretningsmannen Jimmy Lai (71), en av Hongkongs fremtredende demokratiforkjempere, ble mandag pågrepet og siktet etter Kinas nye sikkerhetslov. Foto: AP / NTB scanpix

Pågripelsen av medietopp i Hongkong skaper sterke reaksjoner

Avismagnat og demokratiforkjemper Jimmy Lai (71) er pågrepet i Hongkong, siktet for brudd på den nye sikkerhetsloven. Han forlot redaksjonen iført håndjern.

NTB-AFP-DPA

Nå nettopp

Pågripelsen anses som en trussel mot byens pressefrihet.

I alt ti personer er pågrepet i forbindelse med politiaksjonen mot Lais medieselskap Next Digital. Blant annet er to av Lais sønner pågrepet, demokratiaktivisten Agnes Chow og Wilsom Li, en tidligere aktivist som sier han nå jobber som frilansjournalist for britiske IVT News.

Alle er siktet for ulike brudd på den nye sikkerhetsloven som myndighetene i Beijing har innført i Hongkong. Blant annet anklages de for å ha konspirert med utenlandske makter. Siktelsene omfatter dessuten bedrageri.

Regjeringen i Beijing hyllet mandag pågripelsen av Lai, som de omtaler som en «antikinesisk oppvigler», og som de mener har "konspirert med utlendinger for å nøre oppunder kaos".

Pompeo bekymret

USAs utenriksminister Mike Pompeo, som møtte Lai i fjor, skriver på Twitter at han er dypt bekymret etter meldingene om at Lai er pågrepet. Han mener pågripelsen er nok et bevis for at kinesiske myndigheter utraderer Hongkongs friheter og befolkningens rettigheter.

På en pressekonferanse mandag kveld oppga politiet at de pågrepne er med i en gruppe som tidligere har drevet lobbyvirksomhet for utenlandske sanksjoner.

– Gruppen var fortsatt aktiv etter at den nasjonale sikkerhetsloven trådte i kraft, sa politiinspektør Li Kwai-wah.

De ble pågrepet til tross for at den nye sikkerhetsloven ikke skulle ha tilbakevirkende kraft.

Tidligere mandag streamet journalister i Lais avis, Apple Daily, en video på Facebook som viser at om lag 200 politifolk gjennomsøker aviskontorene mens Lai er iført håndjern.

– Hongkongs pressefrihet henger nå i en tynn tråd, heter det i en uttalelse fra avisen, som lover å fortsette å publisere redaksjonelt stoff.

Chris Yeung, som leder Hongkongs journalistforbund, kaller politiaksjonen for «sjokkerende og forferdelig».

I kø for å kjøpe avis

Publikasjonene som Lai eier, Apple Daily og Next Magazine, er enormt populære blant Hongkong-kineserne, og de legger ikke skjul på at de støtter en demokratisk utvikling i Hongkong.

Etter at Lai ble pågrepet, steg kursen på Next Digital-aksjene med over 250 prosent. Det skjedde samtidig som folk ble oppfordret til å kjøpe aksjer på sosiale medier.

Tirsdag morgen lokal tid viste Twitter-meldinger at Hongkong-kinesere sto i kø for å kjøpe den siste utgaven av avisen.

Lai selv avviser at han har brutt loven, og insisterer på at han har lov til å møte utenlandske politikere.

– Jeg er klar for fengsel, sier han.

Rassia i redaksjonslokale

Lai regnes som en av Hongkongs mest fremtredende demokratiforkjempere.

Den nye sikkerhetsloven for Hongkong trådte i kraft 30. juni, på årsdagens 23 år etter at Storbritannia leverte sin tidligere koloni tilbake til Kina. De mest alvorlige lovbruddene kan straffes med livsvarig fengsel.

Loven forbyr handlinger som kan splitte Kina og undergrave statsmakten, terrorhandlinger og forbund med fremmed makt som truer nasjonal sikkerhet.

Loven er møtt med store demonstrasjoner i Hongkong og massiv internasjonal kritikk.

USA innførte nylig sanksjoner mot Carrie Lam, lederen for Hongkongs byregjering, samt ti andre representanter for myndighetene.

Lam utsatte nylig det varslede valget til Hongkongs folkevalgte forsamlingen i ett år, med henvisning til fare for spredning av koronaviruset.

Publisert: 10.08.20 kl. 23:11

