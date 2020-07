VIL TA GREP OM NØDVENDIG: Storbritannias helseminister Matt Hancock sier den britiske regjeringen ikke vil nøle med å gjeninnføre karanteneregler. Her er han avbildet på vei inn til et møte i Downing Street i mai. Foto: Toby Melville / X90004

Storbritannia frykter ny smittebølge i Europa

Helsedirektoratet frykter derimot ikke en ny smittebølge, men sier flere europeiske land kan oppleve regionale og nasjonale svingninger i smittetall.

– Det er ikke bare Spania, men også andre land der antall tilfeller er stigende. Vi skal gjøre absolutt alt vi kan for at vårt land skal være trygt, sier Storbritannias helseminister Matt Hancock, ifølge Reuters.

Forrige uke gjeninnførte myndighetene i Storbritannia karantene for reisende fra Spania. Det kom etter økende smittetall i landet de siste ukene.

– Vi vil ikke nøle med å innføre karantene for andre land heller, dersom det blir nødvendig, sier Hancock ifølge Reuters.

Den norske regjeringen endret i forrige uke også reiserådene for Spania.

Nå må nordmenn som returnerer hjem fra Spania i ti dagers karantene.

Belgia gikk fra «grønt» til «rødt»

Den siste tiden har flere «grønne land» opplevd en kraftig økning i antall nye smittetilfeller.

Folkehelseinstituttet (FHI) varslet tidligere denne uken at Belgia kunne bli rødt.

– Nye innhentede tall viser at Belgia ligger på 27,5 nye tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, og trenden går oppover. Derfor varsler vi allerede nå at Belgia kan komme til å bli markert som rødt i oversikten over land som krever karantene ved innreise til Norge, sa overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding tirsdag.

Torsdag kunngjorde regjeringen at de ville endre reiserådene for Belgia. Rådet trår i kraft fra og med 1. august.

Det innebærer at alle reisende fra Belgia som ankommer Norge fra og med 1. august blir ilagt ti dagers karantene.

RØDT: Belgia hadde lenge kontroll på coronautbruddet, men har den siste tiden hatt en økning. Nå er det påbudt med masker. Bildet viser handlegaten Neuve i Brussel. Foto: Francisco Seco / AP

Økende smittetall i Nederland

Også Nederland har den siste tiden sett en økning i smittetilfeller. Onsdag hadde landet flest registrerte tilfeller på en enkelt dag siden begynnelsen av juni.

Det er særlig i provinsene Sør-Holland og Nord-Holland at smitten sprer seg.

Tall fra ECDC viser at det er 12,9 smittede per 100.00 innbyggere de siste ukene, noe som er godt under FHIs krav på 20. Samtidig fortsetter smittetallene å øke.

Dersom smittetrenden vedvarer, kan Nederland også risikere å gå over grensen og bli farget «rødt».

STIGENDE: Nederland er blant de europeiske landene som den siste tiden har hatt økende smittetilfeller. Bildet viser turister som går langs den populære handlegaten Kalverstraat i Amsterdam. Foto: OLAF KRAAK / ANP

Et annet land som kan risikere å bli farget «rødt», er Tsjekkia, med 23,1 smittede per 100.000 innbyggere.

– Det er flere land som nå har økte tall, herunder Tsjekkia, Sveits, Østerrike og Frankrike. Vi vil gjøre ny vurdering av disse neste uke, skriver overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet i en e-post til VG.

Helsedirektoratet: – Flere ulike regionale svingninger

Helsedirektoratet sier at smittespredningen i mange av de grønne landene oftere skjer i lokale klynger.

– Vi ser at flere europeiske land har økende smitte i en eller flere regioner. Noen land har også avtagende smittetall. Situasjonen er altså preget av ulike typer utbrudd i mange land som håndteres med relativt kraftige virkemidler, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG, og fortsetter:

– Derfor vil vi nok ikke se en ny stor og samtidig smittebølge i Europa slik som i mars måned, men flere ulike regionale og nasjonale svingninger i smittetallene som kan gjøre at flere «grønne land» blir «røde» på kartet og medfører karanteneplikt for reisende.

IKKE BEKYMRET: Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, frykter ikke en ny smittebølge Foto: Fredrik Hagen

Publisert: 30.07.20 kl. 19:54

