Hevder russiske hackere forsøkte å stjele vaksine-info

Storbritannia, USA og Canada hevder i en samlet kunngjøring at russiske hackere har forsøkt å stjele informasjon om vaksine-forskning fra akademiske institusjoner og legemiddelfirmaer.

– Det er fullstendig uakseptabelt at den russiske etterretningstjenesten retter seg mot dem som arbeider for å bekjempe coronavirus-pandemien, sier britenes utenriksminister Dominic Raab.

I en samlet kunngjøring fra Storbritannia, USA og Canada fremgår påstandene om at hackere har forsøkt å stjele informasjon om forskning knyttet til vaksineutvikling fra akademiske institusjoner og legemiddelfirmaer.

Det nasjonale senteret for cybersikkerhet i Storbritannia har uttalt at hackergruppen som står bak, er «nesten med sikkerhet» støttet av russiske myndigheter.

Gruppen APT29, også omtalt som «Cozy Bear», blir beskyldt for å stå bak.

Både Storbritannia og USA knyttet aktivitet i hackernettverk til Covid-19, men de har ikke tidligere eksplisitt beskyldt Russland for å være involvert.

– Uforsvarlig

Britenes utenriksminister gikk hardt ut mot Russland etter kunngjøringen torsdag.

– Mens andre forfølger sine egoistiske interesser med uforsvarlig oppførsel, så fortsetter Storbritannia og våre allierte med det vanskelige arbeidet for å finne en vaksine og beskytte verdens helse, sier Raab ifølge Reuters.

– Storbritannia vil fortsette å bekjempe de som gjennomfører slike cyber-angrep og jobbe med våre allierte for å stille de som står bak til ansvar, sier han.

The Guardian skriver at Storbritannia sjeldent åpent anklager en annen stat for å stå bak et cyberangrep.

ANKLAGES: Russland anklages av Storbritannia for å ha bidratt til hacke-forsøkene. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Kjent hackergruppe

«Cozy Bear»-gruppen bruker forskjellige verktøy og teknikker for å stjele hemmeligheter.

Dette inkluderer svindel-e-poster og ondsinnet, skreddersydd programvare som «WellMess» eller «WellMail».

Gruppen er koblet til den russiske regjeringen og er mistenkt for å ha hacket Demokratene i USA før 2016-valgkampen.

