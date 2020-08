TAR LITT LUFT: I leiligheten sin i Astoria titter Ashley Boehm ut av vinduet. Der oppe er hun trygg. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Ashley (35) har nesten ikke vært ute siden mars: – Livredd for en ny bølge

NEW YORK (VG) I nesten et halvt år har Ashley Boehm (35) isolert seg i leiligheten i den amerikanske storbyen, som på et tidspunkt var episenter for coronapandemien.

– Jeg hørte sirenene fra ambulansene gjennom hele natten. Det var helt umulig å sove, og når jeg først sovnet hadde jeg mareritt om dødsfall og sirener.

Det forteller Ashley Boehm. VG møter henne ved utgangsdøren til leiligheten hennes i Astoria. Hun ønsker ikke å gå ut av døren unødvendig.

Slik har hun levd siden mars.

New York var i starten av coronapandemien en av de hardest rammede delstatene i USA med flere hundre dødsfall om dagen. Kapasiteten på sykehusene var sprengt. Det samme med likhusene og begravelsesbyråene.

– Jeg var kjemperedd, og alt skjedde så utrolig fort. 13. mars fikk vi beskjed på jobb om å holde oss hjemme, og siden har jeg blitt her, forteller Ashley mens hun viser oss opp trappen til leiligheten.

Vi blir stående i gangen å prate. Ingen har vært innenfor døren hennes på lang tid.

De få gangene Ashley møter mennesker, er når hun tar på seg munnbind og beveger seg fem meter lenger ned i veien for å vaske klær på det lokale vaskeriet, og når hun går de få meterne opp i veien for å handle mat på butikken.

Dette gjør hun én gang i uken.

– Jeg er redd for å få viruset uten at jeg er klar over det, og spre det videre til andre som potensielt kan dø av det. Derfor velger jeg heller å isolere meg, sier hun mens hun holder fast i ytterdøren slik at den ikke skal blåse igjen.

I DØRÅPNINGEN: Ashley Boehm er redd for å bli smittet og har holdt seg stor sett inne de siste månedene. Foto: Camilla S. Bergland / VG

35-åringen, som opprinnelig er fra California, flyttet til New York for 14 år siden. Siden har hun jobbet i filmbransjen som stand-in for skuespillere på sett.

De siste månedene har hun fått utbetalt penger av staten, og Ashley har blitt en del av arbeidsledighets-statistikken som i juni var nærmere 1,5 million newyorkere.

– Jeg fikk beskjed av arbeidsgiveren min om at vi kom til å stenge ned for bare noen uker, men nå vet jeg ikke om jeg har en jobb å gå tilbake tilbake til.

Byen som egentlig aldri sover kan se ut som den er på vei mot en slags «ny normalitet».

Men likevel uteblir de 40 millionene turistene som besøker New York hvert år, som delstaten er så avhengig av. Restaurantene, som tilbyr mat fra alle verdenshjørner, har kun uteservering.

De fleste bruker maske når de ferdes ute blant folk, og på butikkene er de nøye med at tometers-regelen blir overholdt.

– Vi har vært gjennom så mye de siste månedene, og vi er livredde for å gå tilbake til hvordan det var, forteller Ashley.

Som så mange i delstaten, deler Ashley leiligheten sin med to andre romkamerater. Men da det sto på som verst valgte de å dra tilbake til hjembyene sine. Det var ikke noe hun hadde muligheten til.

– Jeg har ikke noe særlig familie, så den siste tiden har vært veldig ensom. Vennene mine har ringt meg en del for å høre hvordan det går, men jeg merker hvordan jeg har vanskeligheter med å snakke med folk fordi det kan gå flere dager mellom hver gang jeg snakker med noen.

– Jeg merker at jeg prater mye langsommere, og sliter noen ganger med å finne de riktige ordene, forteller hun.

VIL VENTE: Selv om livet utenfor er på vei til å normalisere seg i New York, vil Ashley likevel vente. Foto: Camilla S. Bergland

Hun mistet også bestemoren sin til alderdom i april, og rakk akkurat å si farvel.

– Men jeg turte ikke å holde henne i hånden, for jeg var redd for at jeg hadde fått viruset på vei ned til sykehjemmet. Og tanken på å spre smitten videre til sykepleierne og andre, gjorde at jeg ikke turte.

13. juli kunne borgermester Bill de Blasio melde at delstaten hadde hatt sitt første døgn siden mars uten et coronadødsfall, og New York Times coronadatabase viser at tallene synker for hver dag.

Samtidig har VG snakket med flere som forteller at det har tatt dem opptil tre uker å få svar på en coronatest.

– Jeg er livredd for en ny bølge. Og jeg er redd vi kommer til å se en ny bølge etter at skolene åpner igjen i september. Jeg har seks lærevenner som virkelig ikke ønsker å gå tilbake på jobb, så jeg er nervøs for hvordan dette kommer til å gå.

ENSOMT: Ashley bor egentlig sammen med to andre romkamerater, men disse har midlertidig flyttet tilbake til hjembyene sine. Foto: Camilla S. Bergland

Mange av vennene til Ashley har for lengst beveget seg ut av isolasjonen, og for to uker siden, ved én anledning, forsøkte hun på det samme. Det kommer hun ikke til å gjøre igjen.

– Isolasjonen er nok min nye normalitet, og jeg kommer nok til å fortsette med dette frem til smittetallene er under 50 hver dag. I mellomtiden søker jeg på jobber som gjør at jeg kan jobbe hjemmefra. Det er mulig jeg kommer til å ha det sånn som dette frem til desember, eller kanskje også neste år. Jeg vet rett og slett ikke.

Publisert: 12.08.20 kl. 22:41

