KNAKK I TO: Flyet med totalt 190 om bord, inkludert kabinpersonalet, brakk i to i forbindelse med landing fredag. Foto: PRAKASH ELAMAKKARA / EPA

Overlevde flystyrten: – Alt skjedde i løpet av 15 sekunder

190 mennesker var om bord i Air India Express da flyet landet med et skjebnesvangert utfall. – Alt skjedde i løpet av 15 sekunder, forteller en av de overlevende.

Passasjerene om bord fløy fra Dubai etter å ha vært coronastrandet i landet i lengre tid. Muhammed Junaid (25) var én av de 174 indiske passasjerene som endelig skulle få komme hjem. 18 av de reisende fikk aldri møtt familiene sine.

LES OGSÅ: Passasjerfly har krasjet i India – skulle hente hjem coronafaste

Flyet av typen Boeing-737 opplevde store utfordringer under landing. Været var dårlig, og rullebanen glatt. I høy fart kjørte flyet av rullebanen og ned en bakke – kraften delte flyet i to.

– Alt skjedde i løpet av 15 sekunder, forteller Junaid.

STORT SKADEOMFANG: 127 passasjerer skal være skadet, og 18 har omkommet som følge av ulykken. Foto: C. K. Thanseer / AP

25-år gamle Muhammed Junaid satt på bakerste rad da ulykken inntraff. Han slo hodet i taket, og blødde fra leppen, men bortsett fra det var han uskadet, forteller han til Reuters.

– Jeg takker Gud for at ingenting skjedde meg, forteller Junaid til nyhetsbyrået.

For tre år siden flyttet han til Dubai hvor han jobber som regnskapsfører for et handelsfirma, men på grunn av coronautbruddet er han permittert fra stillingen.

Nå er han trygt hjemme igjen, men skrekken sitter fortsatt i ham.

– Jeg er virkelig redd, jeg vil ikke fly igjen.

PÅ VEI HJEM: Passasjerene om bord i Air India Express var på vei hjem etter å ha vært coronastrandet i Dubai. Foto: Shijith Sreedhar / AP

32-år gamle Renjith Panangad forteller fra sykehuset til The Times of India at han husker at mange av passasjerene blødde. Han skal selv ha pådratt seg store skader.

– Jeg kan fortsatt ikke forstå hva som skjedde. Når jeg prøver å huske hva som skjedde, så skjelver kroppen min, forteller han til avisen.

I går ble den svarte boksen til flyet funnet. Totalt er 127 passasjerer skadet etter ulykken, og 18 har omkommet – deriblant begge pilotene.

Publisert: 09.08.20 kl. 16:25

