Inngår avtale med Eimatene: Israel utsetter annektering av Vestbredden

Israel og Emiratene har inngått en fredsavtale. Partene kaller den «historisk».

Avtalen kom på plass etter lengre samtaler mellom Israel, Emiratene og USA. Det skriver Reuters.

Ifølge Donald Trump blir avtalen underskrevet i Det hvite hus «veldig snart».

– Dette er virkelig et historisk øyeblikk. Ikke siden Israel-Jordan-fredsavtalen ble signert for over 25 år siden har så mye progresjon blitt gjort mot fred i Midtøsten, sier USAs president i en pressemelding.

Avtalen medfører blant annet at Israel inntil videre stanser annektering deler av Vestbredden.

Ikke avlyst annektering

Avtalen skal ha blitt sluttført over en telefonsamtale mellom Israels president Benjamin Netanyahu, Mohammed Bin Zayed og Donald Trump torsdag.

Emiratenes ambassade i USA sier også at avtalen holder mulighetene åpne for en tostatsløsning. Avtalen skal føre til en full normalisering av diplomatiske relasjoner mellom statene.

Israels president sier ifølge AFP at annekteringen er utsatt, men ikke avlyst.

Flere kritiske

Samtidig får avtalen slakt av en av Palestinas mest kjente politikere, Hanan Ashrawi, melder NTB.

– Avtalen belønner israelsk okkupasjon, skriver Hanan Ashrawi på Twitter.

– Israel ble belønnet for ikke å erklære åpent hva de har gjort mot Palestina, ulovlig og vedvarende, siden okkupasjonen begynte, skriver hun og legger til at Emiratene nå har avdekket sine hemmelige avtaler og normalisering med Israel.

– Vær så snill, la være å gjøre oss en tjeneste. Vi er ikke noens fikenblad, skriver hun.

Også Hamas, som har vært i flere kriger med Israel, er svært misfornøyde med avtalen.

– Denne kunngjøringen er en belønning for den israelske okkupasjonens forbrytelser, sier en talsmann for den palestinske bevegelsen, Fawzi Barhoum.

Mener Palestina taper

Seniorrådgiver Marte Heian-Engdal ved Norsk senter for konfliktløsning (NOREF) sier det i utgangspunktet er positivt når diplomatiet vinner frem.

– Når dialog og samtaler resulterer i en fredelig politisk løsning er det i og for seg positivt, sier Heian-Engdal.

– Men å hylle det som en fredsavtale blir upresist. Først og fremst fordi landene aldri har vært i krig, legger hun til.

Det var også en utvikling som lå litt i luften, ifølge NOREF-rådgiveren.

– De løfter frem i lyset en relasjon som allerede har eksistert i en tid. I det skjulte har de har utvekslet både etterretning, utstyr og hatt økonomiske forbindelser.

Hun påpeker at Israel ikke har endret noe vesentlig med dette, men at de bare sier de skal utsette kunngjøringen av israelsk suverenitet i det palestinske området.

– I sum er det et tap for det samlede arabiske fredsinitiativet hvor de lover fullnormalisering i bytte mot en tostatsløsning hvor Jerusalem blir delt og Palestina blir en egen stat. Her går Emiratene sin egen vei og får noe ut av det.

Heian-Engdal mener dette dermed også er et nytt skudd for baugen for Palestina.

– De er den parten som har minst å tjene på det Emiratene nå har forhandlet frem med Israel, og de er henvist til tilskuerplass.

To klare vinnere

Trump og Netanyahu er derimot de store vinnerne med denne avtalen, mener hun.

– De er begge hardt presset og har hver sine problemer på hver sin hjemmearena og begge trengte en gladsak nå. Netanyahu har i mange år sagt at han kan levere en normalsituasjon med den arabiske verden uten å svare på palestinernes krav. Nå har han delvis fått det til, med amerikansk hjelp.

– Men Netanyahu har lovet sine kjernevelgere at han skal annektere Vestbredden, og det foregår nå en voldsom politisk spinnkampanje i de tre respektive hovedstedene for å forklare og rettferdiggjøre det som har blitt annonsert.

