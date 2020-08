TALTE TIL FOLKET: Statsminister Jacinda Ardern på vei inn til pressekonferansen tirsdag kveld – der hun kunngjorde strenge restriksjoner for innbyggerne i Auckland. Foto: Mark Mitchell / New Zealand Herald

New Zealand: Stengte ned storby etter fire smittetilfeller

Det var landet som hadde kvittet seg med corona. Nå jobber myndighetene på New Zealand på spreng for å finne kilden til de første lokale smittetilfellene på over 100 dager.

For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag ble det kjent at fire medlemmer av samme familie sør i landets største by Auckland har fått påvist coronaviruset – landets første lokalt registrerte smittetilfeller på over 100 dager.

Torsdag melder myndighetene at det nye utbruddet har vokst med 13 nye smittetilfeller. Alle kan kobles til de første fire, skriver New Zealand Morning Herald.

De fire smittetilfellene tirsdag fikk statsminister Jacinda Ardern til å erklære at Auckland skulle stenges ned i 60 timer, fra og med onsdag.

– Jeg vet at det er vanskelig å motta denne informasjonen. Men vi har vært her før, som et lag, og vi vet at dersom vi har en plan, og holder oss til den, kan vi komme oss gjennom vanskelige og ukjente situasjoner, sa statsministeren til folket i en direktesendt TV-tale sent tirsdag kveld.

KONTROLLPOSTER: Politiet sjekker bilister som vil ut av New Zealands største by Auckland onsdag. Foto: Dean Purcell / New Zealand Herald

Da viruset først gjorde sitt inntog til New Zealand, stengte statsministeren ned samfunnet i 51 dager, og uttalte at hun ville eliminere viruset.

Siden begynnelsen av juni, da restriksjonene ble lettet på, har «kiwiene», som innbyggerne kalles, stort sett kunnet leve normalt. Det eneste unntaket har vært at grensene mot utlandet fortsatt er stengt.

Nå blir det imidlertid slutt på det for Aucklands innbyggere. Barer, restauranter og arbeidsplasser er blitt stengt, og bruk av munnbind påbudt på flere steder. Folk må også holde seg hjemme dersom de ikke må ut for å handle mat, medisiner eller utføre andre essensielle oppgaver.

13 nye smittetilfeller

Ifølge avisen New Zealand Herald prøvde flere av byens innbyggere desperat å komme seg ut i distriktene før nedstengningen av byen trådte i kraft onsdag.

Både nord og sør for byen er det satt opp kontrollposter, og det meldes om lange køer og forsinkelser i tillegg til hamstring av toalettpapir, mel og andre basisvarer.

les også Gjenforent med døende søster etter innreisenekt: – Jeg trodde aldri jeg skulle få se Gail igjen

Blant de 13 nye smittetilfellene som torsdag er registrert, er en skoleelev som er i tett kontakt med personene som først ble meldt smittet. Vedkommende er ved en skole med over 3000 elever, skriver Guardian, og nå settes 100 medelever i karantene. Det er også kjent at tre personer ved et kjølelager der et av familiemedlemmene arbeider, også er smittet.

Inntil nå har alle landets aktive smittetilfeller vært påvist hos tilreisende som ble holdt i isolasjon på karantenehoteller.

Slik har smitten på New Zealand utviklet seg:

Jobber for å finne smittekilden

Kilden til det nye utbruddet er fortsatt et mysterium, og det jobbes på spreng for å prøve å finne ut hvordan husholdningen på fire kan ha blitt smittet.

– Vi kommer nærmere «pasient null» for hvert sekund. Vi jobber med smittesporing for å nøste oss tilbake til hva kilden for smitten kan være, sier helsedirektør Ashley Bloomfield til New Zealand Morning Herald.

Australsk delstat tar grep etter to nye smittetilfeller: – Jeg er rasende

En av myndighetenes teorier er at smitten kan ha kommet til New Zealand via varetransport, siden en av de smittede jobber på et kjølelager i byen. Helsetopper mener imidlertid at dette er en av de mindre sannsynlige årsakene, skriver Guardian.

les også New Zealand: Åpner for fire dagers arbeidsuke for å redde turistnæringen

Så langt er 208 personer blitt kontaktet og bedt om å holde seg isolert, og myndighetene har igangsatt massetesting av befolkningen.

New Zealand valgte tidlig å gå for en såkalt elimineringsstrategi når det kom til coronaviruset, og statsminister Jacinda Ardern har blitt hyllet i internasjonale medier for sin virushåndtering.

– Det var lett å føle at New Zealand var utenfor fare. Ingen land har gått så langt som vi gjorde uten en oppblomstring, sier statsminister Ardern tirsdag.

– Vær så snill og forhold dere rolige, ikke hamstre og vær så snill å følge reglene for lockdown, fortsatte hun.

Publisert: 13.08.20 kl. 03:15

Mer om New Zealand Coronaviruset

Fra andre aviser