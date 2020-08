Eksplosjonen i Beirut: – Har ikke sett noe lignende i nyere tid

Eksplosjonen i Beirut tirsdag forårsaket enorme ødeleggelser i den libanesiske hovedstaden. Sprengningsekspert mener man må omtrent tilbake til 30-tallet for å finne lignende ulykker.

Pernille Solheim

Grafikk: TOM BYERMOEN

Oppdatert nå nettopp

Eksplosjonen i Beirut fant sted i byen havneområde tirsdag. 113 er funnet døde, mange er savnet og minst 4000 er skadet. De materielle skadene er vanvittige. Et stort område ligger i ruiner.

– Dette var en enorm detonasjon, med massive skader innover i byen, sier assisterende generalsekretær i Norsk folkehjelp, Per Nergaard.

Han var leder av mineavdelingen i 20 år. Han har vært mye i Beirut, både militært og sivilt, og har god kjennskap til landet og byen over flere år.

Eksplosjonene skal ha vært så kraftige at de kunne merkes på Kypros, hele 200 kilometer unna, skriver nyhetsbyrået AP.

– Skaden kunne vært enormt mye større hvis ikke eksplosjonen hadde funnet sted ved havnen og ikke midt i byen, sier Nergaard.

Eksplosjonen har likevel ført til katastrofale ødeleggelser i den libanesiske hovedstaden. VG snakket onsdag med Elena Dikomitis i Flyktninghjelpen i Beirut, som beskrev situasjonen:

– Hele nabolag er utslettet. Knust glass og ødelagte bygninger over alt. Den tykke røyken som veltet utover i går, og som folk frykter at inneholdt gift fra kjemikalier, sa hun.

KRAFTIG: Eksplosjonene i Beirut rammet havneområdet og skapte massive skader innover i byen. Foto: AFP

Norsk folkehjelp har også personell i Beirut, og klokken 19.41 i går, sendte Nergaard sin analyse av eksplosjonen til sikkerhetssjefen i landet.

I den skrev han at det sannsynligvis var snakk om noen typer nitrater – kanskje ammoniumnitrat.

Senere gikk libanesiske myndigheter ut og sa at eksplosjonen kom av 2750 tonn med ammoniumnitrat. Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff, og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

– Så du har tillit til myndighetenes forklaring?

– Ja, jeg har veldig stor tillit til den. Du ser det på detonasjonen, trykkbølgen og røyken, sier Nergaard.

RAMMET: Eksplosjonene skapte massive skader innover i byen. Foto: AFP

Historisk uhell

Ifølge sprengningsekspert Trond Eeg Vatne har vi ikke sett noen lignende ulykker i nyere tid.

– Vi har ikke sett noe lignende i nyere tid. Da må du tilbake til 30-tallet omtrent, da de begynte med nitroglycerinproduksjon og lignende. Da hadde de selvfølgelig ikke den samme erfaringen som vi har i dag, sier han.

Men torsdag er det 75 år siden en atombombe ble sluppet over Hiroshima. Atombomben var cirka ti ganger kraftigere enn eksplosjonen i går.

Vatne ikke like sikker som Nergaard på hva som utløste eksplosjonen tirsdag. Det eneste man kan vite, mener han, er at det er veldig mye av det.

– Det man kan se, er at det har gått av ekstreme mengder. Lufttrykket var så stort at balkonger og glass ... Det nådde veldig langt, og veldig mange ble berørt av dette. Med så store mengder blir det en enorm lufttrykksbølge som skaper skadene, sier han.

– Det store spørsmålet er hvordan man får det til å detonere.

For i seg selv er ikke ammoniumnitrat spesielt farlig. Men under noen forhold, kan det bli dødelig. Enten må sprengstoffet ha vært fuktig, eller så noen forsøkt å ha slukke en brann, mener Vatne. For om man slukker brann i eksplosiver, dreper man okysgentilførselen til sprengstoffet. Og da går det av.

Også varme eller feillagring kan trigge stoffet.

– Effekten av at det er innkapslet i en bygning eller container blir også så enormt at det er ikke til å tenke på. Stakkars mennesker, sier han.

Spekulasjoner

Nergaard i Norsk folkehjelp er ikke overrasket over at det oppstår spekulasjoner i etterkant av en slik eksplosjon i Beirut. Libanon har den siste tiden vært preget av politisk uro, og eksplosjonen skjedde like før dommen i rettssaken etter drapet på tidligere statsminister Rafik Hariri i 2005.

Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia. Den Iran-støttede bevegelsen har nektet for å ha noe med attentatet å gjøre.

Nergaard mener likevel at det er liten grunn til å tro at det var noe annet enn et katastrofalt uhell.

– Det var spekulert tidlig om at dette kunne være et Hizbollah-våpenlager. Man kunne ha sagt at det er lite sannsynlig at Hizbollah lagrer våpen i Beirut, men samtidig kan man si at det er optimalt å lagre det i Beirut, nær sivilbefolkningen, for da er sjansen for at Israel tar det ut veldig liten, sier han.

– Jeg stiller meg likevel veldig tvilende til at eksplosjonen i går var forårsaket av militært sprengstoff. For hvis det er riktig som de sier, at det var 2750 tonn med ammoniumnitrat på kaia, så er det forenlig med detonasjonsbildet man ser på videoene. Men man kan ikke utelukke det.

Publisert: 05.08.20 kl. 21:39 Oppdatert: 05.08.20 kl. 21:51

Mer om Beirut Libanon

Fra andre aviser