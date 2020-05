MANN OG KONE: Joice Vasconcellos (34) sammen med ektemannen Jorge Fernando Claro de Conceicao (29) Foto: Privat

Krasjet med motorsykkel – døde etter å ha blitt coronasmittet på sykehus i Brasil

Bak den stadig mer katastrofale coronastatistikken i Brasil og Latin-Amerika, ligger det tusener av personlige tragedier. For Joice Vasconcellos (34) startet marerittet med ektemannens motorsykkelulykke.

Amund Bakke Foss

Martin Tonholt

Nå nettopp

Morgenen den 3. april krasjet 29-åringen Jorge Fernando Claro de Conceicao med motorsykkel i Rio de Janeiro.

Han punkterte lungene, brakk fem ribbein og ble lagt inn i all hast på et sykehus i bydelen Barra da Tijuca.

Coronasmitten var stor i bydelen da ulykken skjedde og Jorge ble lagt inn på et rom rett ved korridoren der pasienter ble behandlet for coronaviruset.

Operasjonen gikk fint, og det var raskt klart at Jorge kom til å klare seg bra. Han skulle bare bli værende noen dager på sykehuset for å komme seg til hektene, men så skjedde det som ikke skal skje:

Dagen etter operasjonen begynte den tidligere ambulansearbeideren Jorge å hoste.

MASSEGRAV: En begravelse ved en massegrav i Manaus i april. Foto: RAPHAEL ALVES / EFE

Katastrofe på linje med det verste i Europa

Latin-Amerika opplever nå en coronakatastrofe som i flere byer kan være i ferd med å overgå noen av de verst rammede byene i Europa.

Brasil er særlig hardt rammet.

Byen Manaus, dypt inne i Amazonas, opplever nå for eksempel en stigning i antall døde som er på linje med det London og Madrid har opplevd, ifølge New York Times. Nå dør det i snitt rundt 800 mennesker hver dag i landet. Ifølge VGs coronaoversikt er over 17.900 mennesker nå registrert døde i Brasil.

Storbyene i Brasil er også hardt rammet. I São Paulo er det nå flere døde totalt enn det offentlige dødstallet i Kina. Rio de Janeiro følger hakk i hæl. På det berømte fotballstadionet Maracanã er det nå bygget feltsykehus.

Samtidig som dødstallene stiger, har Brasils omstridte president Jair Bolsonaro vært en av de statslederne i verden som offentlig har tatt aller lettest på coronaviruset.

Helseministeren har nylig trukket seg i protest mot Bolsonaros ledelse, ingen ny er foreløpig innsatt. I en uttalelse har den tidligere ministeren sagt at han tror dødstallet kan komme til å mangedobles.

Døde etter to uker

På grunn av Jorges hoste på sykehuset i Rio de Janeiro, ble hans kone, Joice Vasconcellos (34), raskt mer bekymret.

– Han hadde veldig vondt i hodet, vondt i kroppen og han slet med pusten. Vi tenkte det kunne være på grunn av operasjonen, at han bare var sliten og trengte hvile, sier hun til VG over telefon fra Brasil.

En eldre mann Jorge var plassert på rom sammen med, hadde i flere dager hostet voldsomt.

Bare noen dager etter innleggelsen ble Jorge testet for coronasmitte. Resultatet viste at han hadde fått viruset.

Halv ti på kvelden, den 16. april, døde den unge småbarnsfaren.

Ifølge Joice skrev sykehuset i legejournalen at dødsfallet var luftveisrelatert, lungesvikt, og de skrev at det kunne være covid-19, men de definerte dødsårsaken kun som mistenkt.

Men for Jorges kone finnes det ikke tvil om at det var coronaviruset som tok livet av mannen. Mangelfull registrering av mange dødsfall, gjør muligheten for at virusets mørketall er stort i Brasil.

Jorges dødsfall er omtalt i lokale medier i Brasil, blant annet TV-kanalen Globo og underkanalen RJTV. VG har også forsøkt å få en kommentar fra det aktuelle sykehuset. Til VG opplyser de at de ikke kommenterer på enkelttilfeller. De henviser deretter til helsemyndighetene. Helsemyndighetene i Rio de Janeiro har ikke svært på VGs henvendelser.

Helsetjenester kollapser

Det offentlige helsevesenet i Rio de Janeiro hadde store problemer allerede før coronaviruset kom til landet. I 2016 erklærte staten økonomisk unntakstilstand, og det har rammet offentlige tjenester hardt.

Nå bygges det feltsykehus på det berømte fotballstadionet Maracanã i håp om å unngå kollapsen mange frykter.

Fra flere klinikker og offentlige sykehus i byen meldes det om mangel på smittevernutstyr, som desinfiseringsmiddel, ansiktsmasker og såpe, noe som gjør at både helsepersonell og andre pasienter er utsatt.

SMITTET PÅ JOBB: En helsearbeider viser fram bilder av kollegaer som har mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset på jobb. Foto: BRUNO KELLY / Reuters

Ifølge en lokal TV-stasjon skal en 41 år gammel kvinne som ble skutt og overlevde, senere ha blitt smittet av coronaviruset på sykehuset. Kvinnen er nå død.

Ved et sykehus i bydelen Meier truet portører med ikke å utføre jobben sin, i protest mot at sykehuset stuet døde kropper sammen i kjelleren.

De ansatte ved sykehuset forteller til avisen Globo om kolleger som har blitt syke, og også om flere dødsfall blant ansatte og pasienter.

Pasienter skal også ha blitt behandlet liggende på gulvet i mangel på sengeplasser. Avisen El País skriver at Brasil allerede har mistet flere helsepersonell til viruset enn Italia og Spania til sammen.

Den kritiske situasjonen ved sykehusene har ført til en rekke demonstrasjoner blant helsearbeidere, der de har vist fram bilder av kolleger som ble smittet på jobb og senere døde. Frustrasjonen blant sykepleiere og leger øker for hver dag som går.

Til Globo sier Sidnei Ferreira, presidenten i det regionale rådet for helse i Rio de Janeiro, at det ikke er helsepersonalet som har skylden for disse manglene, og at «befolkningen fortjener en annen kvalitet på behandlingen.»

MISTET MANNEN: Joice Vasconcellos (34) sammen med den nå døde ektemannen Jorge Fernando Claro de Conceicao (29). Foto: Privat

I dyp sorg og voldsomt sinne

Joice sier at hun nå er utrøstelig over tapet av sin livspartner.

– Jeg tar beroligende medisiner for å få sove. Jeg klarer ikke å være hjemme uten ham, med alle minnene, klærne hans, alle tingene hans.

Hun er illsint på landets politiske ledere, spesielt Jair Bolsonaro, over håndteringen av coronasmitten.

– Vi i Brasil er overlatt til oss selv. Presidenten sier at viruset bare er en liten forkjølelse og at folket kan gå ut i gatene, men vi som står i det vet at dette er noe som ødelegger livet til mange familier.

Enken Joice avslutter:

– Jeg har mistet mannen min. Jeg vil ikke at dette skal skje med andre.

Publisert: 20.05.20 kl. 22:15

