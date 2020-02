NED MED FLAGGET: Union Jack er navnet på det briske flagget. Det henger ikke lenger på flaggstangen utenfor EU-parlamentet. Foto: ARIS OIKONOMOU / AFP

Britene feiret og sørget over Brexit, men Boris holdt seg hjemme

EU firet ved midnatt Storbritannias flagg utenfor parlamentet i Brussel. I dag våkner britene til første dag i pre-Brexit. Foran seg har de et år med knallharde forhandlinger før avtalen trer i kraft ved nyttår.

Nå nettopp

BREXIT-JUBEL: På Parliament Square sentralt i London var det full fest i Brexit-leiren. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Klokken 23 i går kveld britisk tid, slo den ikoniske klokken Big Ben elleve slag i en innspilling som ble vist på veggen til statsministerboligen Downing Street nr 10. Det markerte starten på «skilsmissen» fra EU og begynnelsen på et overgangsår der det vil handle om forhandlinger om å få på plass nye avtaler. Storbritannia har vært EU-medlem siden 1973.

På Parliament Square ikke langt unna statsministerboligen, feiret Brexit-forkjemperne. I Skottland, der et overveldende flertall vil tilhøre EU, ble det tent sørgelys.

Statsminister og «Brexit-kriger» Boris Johnson var ikke å se under feiringen. Men en time før skilsmissen ble innledet, postet han en tre og et halvt minutt lang tale til folket på Facebook.

Avisen the Guardian er ikke nådig mot statsministerens opptreden. De mener Johnsons var «savnet i strid». Kommentatoren John Grace spør om statsministeren ikke våget å gå live på tv på det store Brexit-øyeblikket og om Boris ikke feiret som sine meningsfeller.

SKOTTENE SØRGER: Et overveldende flertall av skotter ønsker å tilhøre EU. I Skottland ble det tent sørgelys. Foto: Jane Barlow / PA Wire

På Facebook meldte statsministeren en time før Brexit-øyeblikket: « For mange er dette et forbløffende øyeblikk av håp, et øyeblikk de ikke ikke trodde ville komme. Mange føler også uro og tap.»

Han forsatte med å forsikre at han forstår følelsene, og at hans jobb nå er å bringe landet sammen og føre det videre.

Noen få vil merke endringene allerede i dag:

Brexit-motstanderen Nigel Farage og 72 andre britiske politikere har ikke lenger plass i Europaparlamentet. Det skjer fordi Storbritannia skal ut av alle EUs politiske politiske organer fra nyttår og ikke skal være parlamentsmedlem i overgangsperioden.

Parlamentsperioden 2019–2024 startet med 751 medlemmer fra 28 medlemsstater. 73 britiske medlemmer av EU-parlamentet forsvant ut ved midnatt. Inn kom 27 nye parlamentsmedlemmer fra andre EU-land. Parlamentet har nå 705 representanter. EU har 27 medlemsland.

SEIERHERRE: Nigel Farage mistet plassen i EU-parlamentet ved midnatt og er strålende fornøyde med det. Han har kjempet for Brexit i flere år. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP



Gjennom hele 2020 vil Storbritannia følge EUs lover og regler. Men samtidig vil statsminister Boris Johnson og hans regjering gå i tøffe forhandlinger med EU, USA og mange andre før overgangsperioden er slutt 31.desember.

BBC skriver at Boris Johnson ønsker en permanent frihandelsavtale med EU, lik den Canada har med EU. Det skal de få kjempe for, skriver BBC: Europeiske ledere har advart Storbritannia om at forhandlingene om en handelsavtale vil bli tøffe fram mot deadline ved utgangen av 2020.

Les også: Frykter Norge havner bak i køen

PROTEST: Blant EU-forkjemperne er det sorgens dager. Foto: GLYN KIRK / AFP

Norge skal også forhandle frem nye avtaler med et Storbritannia som skal stå på egne bein.

Hvis overgangsplanen følges skal Brexit formelt tre i kraft 31.januar 2020, med nye lover og regler på plass.

Overgangsperioden kan forlenges. Det må eventuelt britene be om innen utgangen av juni i år. Statsminister Boris Johnson har sagt at forlengelse er uaktuelt. Men mange tror at det kan bli krevende å fullføre forhandlingene før 2020 er over. Canada og EU forhandlet i 7 år før de ble enige om en handelsavtale.

Det skal forhandles på mange fronter: Politisamarbeid, sikkerhet og data-deling, standarder og sikkerhet i luftfarten, tilgang til fiskerisoner, forsyninger av elektrisitet og gass, lisensering og regulering av medisiner.

Les også: Nå vil Skottland kreve selvstendighet

I overgangsperioden vil Storbritannia følge EUs regelverk og være en del av det indre markedet. Men britene vil ikke lenger delta i de politiske beslutningsorgangene. Derfor forsvant Nigel Farage ut av EUs lovgivende organ sammen med 72 kollegaer ved midnatt.

Storbritannias forpliktelser og rettigheter knyttet til EU-medlemsskapet fortsetter gjennom dette året. Storbritannia vil være en del av det indre EU-marked og tollunionen. Det vil heller ikke bli vanskeligere å besøke Storbritannia for vanlige reisende.

«Skilsmissen» vil inntreffe ved nyttår og løpet av året skal partene bli enige om hvordan forholdet mellom dem skal være.

Les også: «25 under 25»: Unge folk tar Europa for gitt

Publisert: 01.02.20 kl. 10:15

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser