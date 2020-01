STEMTE NEI: Fra avstemningen over vitner i Senatet fredag. Foto: Senate Television

Demokratene tapte dragkamp om vitner

WASHINGTON D.C. (VG) Som ventet sa flertallet i Senatet nei til å kalle inn vitner i riksrettssaken. Nå er spørsmålet hvor raskt Donald Trump vil frikjennes.

Demokratene gikk på et ventet nederlag fredag ettermiddag lokal tid.

Med 51 mot 49 stemmer sa Senatet nei til å føre vitner og hente inn ytterligere dokumentasjon.

Demokratene hadde håpet på å overtale fire republikanere og dermed på flertall for kravet. Men resultatet ble åpenbart da senatorene Lisa Murkowski og Lamar Alexander kunngjorde at de ville stemme nei. Murkowskis klargjorde sitt standpunkt i siste liten, noen få timer før avstemningen.

Mitt Romney og Susan Collins var de eneste republikanske senatorene som stemte sammen med demokratene for å innkalle vitner.

Romney gikk forbi pressen uten å svare på noen spørsmål etter avstemningen.

STEMTE MOT VITNER: Alaska-senator Lisa Murkowski, etter at hun hadde kunngjort at hun ikke vil stemme for vitner. Her er hun på vei inn i Senatet fredag ettermiddag lokal tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Viste til ny avsløring

I debatten før avstemningen understreket Demokratene behovet for å få frem all informasjon i saken. De ville stevne vitner som ikke ble ført under granskingen i Representantenes hus. De ville også ha ut e-poster og informasjon fra blant annet Det hvite hus og Utenriksdepartementet.

Ingen andre riksrettssaker er avsluttet uten at det er ført vitner.

Hovedanklager Adam Schiff viste til de nye opplysningene New York Times brakte bare få timer tidligere. Ifølge avisen hevder John Bolton i hans kommende bok at Trump ba ham om å hjelpe Rudy Giuliani med å få til et møte med Ukrainas president. Trump skal ha bedt om dette allerede i fjor vår.

Det viser hvilken informasjonen Senatet kunne fått dersom den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren ble stevnet som vitne.

– Akkurat som vi forutså – det krevde ikke en stor evne til klarsynthet – vil fakta bli kjent. De vil fortsette å bli kjent. Og spørsmålet foran oss i dag er om de vil komme tidsnok for dere til å ta en komplett og informert beslutning om presidentens skyld eller uskyld, sa han.

Det hvite hus brukte mindre enn en halvtime på å legge frem sitt syn i debatten om det skal kalles inn vitner og dokumenter.

Svak mumling kunne høres inne i senatssalen da Patrick Philbin brått avsluttet.

– Jeg skal ikke gjennomgå enhver anklage. Jeg skal ikke kaste bort tiden deres, sa Philbin, før han advarte senatorene mot å straffe landet og grunnloven.

Trump:– Demokratene lurer USA

Like før avstemningen skulle til å begynne, fyrte Trump i kjent stil løs mot Demokratene på Twitter.

– De venstreradikale, tafatte demokratene fortsetter å rope om rettferdighet, når de har satt i gang den mest urettferdige heksejakten i den amerikanske kongressens historie, skriver presidenten.

– De hadde 17 vitner, vi ble ikke tillatt å ha noen, og ingen advokater. De gjorde ikke jobben sin, og hadde ikke en sak. Demokratene lurer USA!.

Det er foreløpig uklart når Senatet skal stemme over om Donald Trump blir kjent skyldig eller ikke.

Under riksrettssaken mot Bill Clinton i 1999 holdt begge parter sluttinnlegg før senatorene diskuterte saken bak lukkede dører. Diskusjonene startet 9. februar og ble avsluttet med en avstemning 12. februar.

Publisert: 31.01.20 kl. 23:42

