Jelani Maraj er dømt til 25 år til livstid i fengsel for å gjentatte ganger ha voldtatt sin 11 år gamle stedatter. Foto: Nassau County Police Department via AP / NTB scanpix

Nicki Minajs bror dømt til fengsel for voldtekt mot 11-åring

Jelani Maraj, broren til den kjente rapperen Nicki Minaj, må sone minst 25 år i fengsel for å ha voldtatt sin 11 år gamle stedatter.

Ifølge Daily Mail har offeret forklart at hun gjentatte ganger ble voldtatt mens moren var på jobb. Det skjedde så ofte som fire ganger i uka, og noen ganger flere ganger om dager.

Maraj ble arrestert i 2015, og mottok mandag dommen etter at han i 2017 ble dømt for seksuelt overgrep mot barn og for å sette et barns velferd i fare.

41-åringen ble dømt til å sone 25 år til livstid.

«Du ødela dette barnet. Du voldtok henne igjen og igjen», heter det fra dommeren i saken.

Et av bevisene i saken var DNA funnet i jentas pysjamas som kunne knyttes til Maraj. I tillegg vitnet jentas yngre bror at han hadde sett ett av overgrepene.

Maraj ba om nåde fra retten og forklarte at han på den tiden hadde et stort alkoholproblem. Samtidig beklaget han for den smerten han har forårsaket.

41-åringens advokat Stephen Scaring sier de vil anke dommen.

Publisert: 28.01.20 kl. 07:13

