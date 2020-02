SEIERSSIKKER: Pete Buttigieg (38) og ektemannen Chasten Buttigieg (t.v.) jubler i Des Moines, Iowa, mandag kveld. Foto: EPA

Kaos rundt Iowa-valget: Derfor erklærer de seier

Når Bernie Sanders og Pete Buttigieg utroper seg som vinnere i Iowa lenge før offisielle resultater foreligger, handler det ifølge USA-eksperter om å skaffe seg medieoppmerksomhet midt i valgkaoset.

– Det er viktig å være på hugget og legge premissene for den politiske diskusjonen, mens alle venter og sitter og kaldprater på tv, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Torbjørn Lindstrøm Knutsen.

Resultatene fra Iowa – demokratenes første primærvalg – er sterkt forsinket, som følge av app-problemer og telefontrøbbel. Åtte kandidater kjemper om nominasjonen i delstaten i det amerikanske Midtvesten.

Pete Buttigieg (38) var først ute av «seierherrene»:

– Hvilken kveld, ropte den tidligere borgermesteren i South Bend, Indiana, til en stor følgeskare mandag kveld.

– Etter alt å dømme går vi videre mot New Hampshire med seier, jublet Buttigieg.

Primærvalget i New Hampshire går av stabelen 11. februar.

En fortelling om seier

Buttigieg-kampanjen hevder å ha mottatt resultater fra 77 prosent av sine valgkampledere i distriktene. Disse skal ha vist at Buttigieg ligger an til å vinne de fleste delegatene.

Jurist og førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo tror kandidatene prøver å dra nytte av tallkaoset. Hun mener at «mayor Pete» prøver å skaffe seg et løft ved å spille ut sin fortelling om seier:

– Han vil si, jeg vinner kanskje ikke over Warren eller Sanders, men har gjort det mye bedre enn mange skulle ha trodd og er derfor den egentlige vinneren, sier Høgestøl.

NTNU-professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen mener det virkelig vil være en nyhet om Buttigieg slår tidligere visepresident Joe Biden i kampen om andreplassen i Iowa. Bak Bernie Sanders, som har ledet på meningsmålingene i Iowa.

Offentliggjorde interne tall

– Når resultatene er kunngjort, har jeg en god følelse av at vi kommer til å gjøre det veldig, veldig bra i Iowa, sa Sanders mandag.

Hans valgkampanje ventet ikke på de offisielle resultatene, men kastet seg ut i informasjonsvakuumet med interne tall hentet fra egne frivillige i angivelig representative valgkretser over hele delstaten.

Deres opptelling viser at Bernie Sanders får 29,66 prosent av stemmene, fulgt av Pete Buttigieg på 24,59 prosent. Elisabeth Warren får 21,24 prosent, mens Joe Biden er nede på 12,37 prosent. Amy Klobuchar kaprer 11,00 prosent.

– Vi er klar over at dette ikke erstatter de fulle resultatene fra det demokratiske partiet i Iowa, men vi tror at våre støttespillere har arbeidet for hardt for lenge til å ha resultatene av sitt arbeid forsinket, sier seniorrådgiver Jeff Weaver i Sanders-kampanjen.

SEIERSSIKKER: Bernie Sanders (78) føler seg trygg på å vinne Iowa under et valgmøte i Des Moines mandag kveld. Foto: AP

Haster å posisjonere seg

Høgestøl mener det øvrige nyhetsbildet i amerikansk politikk, gir kandidatene særlig grunn til å gå ut med egne opptellinger.

– I dag skal Trump holde State of the Union-tale overfor Kongressen, og i morgen kommer han etter alt å dømme til å bli frikjent i riksrett. Kandidatene har ikke så mange timer på å eie mediebildet før det går videre. Derfor er de så desperate etter å komme ut med sine egne tall, sier USA-eksperten ved Universitetet i Oslo.

NTNU-professor Knutsen utelukker heller ikke at en tidlig erklært seier får mer penger til å strømme inn i valgkampkassen.

– Det virker veldig sannsynlig at det å være en lovende kandidat i seg selv tiltrekker seg økonomisk støtte, sier Knutsen.

Tidligere visepresident Joe Biden uttalte at han vil forlate Iowa med sin «andel delegater». Massachusetts-senator Elisabeth Warren sa at utfallet er umulig å forutsi, men forsikret sine støttespillere at de er ett steg nærmere å slå president Donald Trump.

IOWA: Reporterne kastet seg over kampanjesjefen til Bernie Sanders, da det ble klart at tekniske problemer forsinket resultatene. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Trippelsikrer resultatet

Etter at demokratene fant uoverensstemmelser i tre sett innmeldte valgresultater i Iowa, bruker partiet bilder fra caucus-møtene og protokoller på papir for å trippelsikre at resultatene blir nøyaktige og troverdige. Det tar tid.

– Dette er ikke hacking eller innblanding fra utenforstående, forsikret kommunikasjonsdirektør i delstatens demokratiske parti Mandy McClure ifølge New York Times.

Hvert av de mer enn 1600 valgdistriktene i Iowa skal rapportere inn tre ulike tall, før fordelingen av delstatens 41 delegater til demokratenes landsmøte er endelig avgjort.

I mellomtiden haster kobbelet av presidentkandidater til New Hampshire, hvor neste primærvalget skjer 11. februar.

Publisert: 04.02.20 kl. 10:51 Oppdatert: 04.02.20 kl. 11:13

