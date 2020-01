Foto: MORTEN MØRLAND

Kommentar

Fra Putin til Putin

Vladimir Putin har vært Russlands sterke mann i 20 år. Om fire år går han av som president. Men makten vil han nok ikke gi fra seg.

Nå nettopp

Russlands president vil derfor endre forfatningen. Det åpner nye muligheter for at han kan ha mye makt også etter 2024.

Som lyn fra klar himmel fjernet han plutselig sin makker gjennom mange år, Dmitrij Medvedev, og hele hans regjering.

Totalt overrumplende på alle hentet han inn en ishockeyfrelst og IT-nerdete skattesjef som ny statsminister, Mikhail Misjustin.

Trolig er det likevel ham selv det handler mest om. Om at han fortsatt kan ha stor makt i verdens største land.

Forfatningen sier at en president ikke kan sitte i mer enn to perioder etter hverandre. Etter 12 år kan Putin derfor ikke stille til valg i 2024.

Josef Stalin styrte Sovjetunionen i 29 år. Putin har nå vært «sjefen» i 20. Og det blir altså 24 i 2024.

I dag er presidenten ekstremt mektig i russisk politikk. Ved å endre konstitusjonen kan Putin snu på det. Og selv fortsatt ha stor makt, for eksempel i form av sjef for det såkalte statsrådet, eller sikkerhetsrådet, eller statsminister, eller kanskje en helt ny rolle som Putin og hans folk tenker ut. Eller kanskje bare som en «syvende far i huset» som tar den endelige avgjørelsen? Han tenker seg i hvert fall at presidentembetet skal få mindre makt og at parlamentet skal få mer makt.

– Putin vil ikke gi fra seg makten før han ligger i pennalet, på samme måte som sitt idol Stalin, uttrykker sjakk-legenden og Putin-fienden Garry Kasparov det.

I så fall kan Putin altså komme til å styre lenge. Stalin ble 74 år. Putin er allerede i ferd med å passere forventet levealder for en russisk mann, men samtidig lever han et atskillig sunnere liv enn de fleste med minimalt med vodka, fornuftig mat og trening. På den annen side har han selvfølgelig lengre arbeidsdager og færre fridager enn de fleste. Kan han virkelig holde det gående også etter 2024, da han på høsten fyller 72 år?

Medvedev var en av kandidatene til å overta i 2024, men han har blitt stadig mindre populær i det siste, blant annet gjennom den omdiskuterte hevingen av pensjonsalderen, og nå fant Putin tiden inne til å ofre sin gamle venn fra St. Petersburg.

Om den dyktige skatteoppkreveren Misjustin er en fremtidig president? Tja, å spå om russisk politikk er omtrent som å spille Lotto. Per i dag virker det temmelig utenkelig, men hvem ante at mannen som ble utnevnt til statsminister i august 1999, Vladimir Putin, skulle bli Russlands sterke mann i et kvart århundre.

Det er uansett ingen selvskreven etterfølger til Putin. Det beror til en stor del på at ingen har fått lov til å vokse seg sterk ved hans side.

Opposisjonen er nesten usynlig, og det skyldes ikke bare at de holdes utenfor de Kreml-kontrollerte mediene. Men Putin vet at dette kan snu - særlig om misnøyen blant folk flest skulle bli stor. Og det handler mye om levestandard.

Derfor er det kanskje det som den jevne russer først og fremst sitter igjen med etter Putins tale denne uken: Presidenten tar grep for å minske misnøyen. En pakke med «nasjonale prosjekter» skal få fart på økonomien, og det skal ikke minst komme en pakke med sosiale reformer.

Nøyaktig hvilke endringer Putin vil gjøre med den russiske forfatningen, skal en arbeidsgruppe på 75 (!) personer nå se på og foreslå.

Flere kjente russiske kommentatorer antyder at Putin har store planer for det såkalte statsrådet. Der er presidenten i dag leder og alle guvernørene rundt i det veldig landet er blant medlemmene. Men de har bare en rådgivende funksjon. Kanskje skal statsrådet få reell makt. Det snakkes om at det kan bli et slags «politibyrå» - som var den øverste ledelsen i kommunistpartiet og i praksis hadde makten i det tidligere Sovjetunionen fram til 1991, innstiftet av Lenin allerede rundt revolusjonen.

Det antydes at Putin har lært av sin gode venn Nursultan Nazarbajev, som styrte Kasakhstan i 29 år fram til 2019, og som nå visstnok trekker i trådene fortsatt - som leder for landets sikkerhetsråd.

Nazarbajev sørget for øvrig også for en annen endring da han gikk av: Hovedstaden ble døpt om til Nursultan.

Der er nok tross alt ikke Vladimir Putin.

Publisert: 22.01.20 kl. 07:40

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser