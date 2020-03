ANGRIPER: Tobias Rathjen (43) er siktet for å ha drept ni mennesker av utenlandsk opprinnelse og sin 72 år gamle mor. Han tok også livet av seg selv. Foto: Getty Images / Getty Images Europe

Tyske medier: Hanau-angriper var ikke høyreekstrem

Politiet mener at mannen som drepte ni i Hanau i forrige måned, ikke var høyreekstremist, men konspirasjonsteoretiker som led av paranoia, ifølge tyske medier.

NTB-DPA

Nå nettopp

Den mistenkte mannen, identifisert som Tobias Rathjen, valgte angivelig sine ofre ut fra et mål om å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet rundt sin konspirasjonsteori, som omfattet overvåkning fra etterretningstjenesten, ifølge tyske medier.

Han var ikke blitt radikalisert på typisk høyreekstremt vis, og det finnes ingen bevis for at han har hatt noe å gjøre med høyreekstrem ideologi eller høyreekstrem terrorisme, melder kringkasterne WDR og NDR, samt avisen Süddeutsche Zeitung.

43-åringen er siktet for å ha skutt og drept ni mennesker av utenlandsk opprinnelse under et skyteangrep i Hanau sentrum 19. februar. Han dro deretter hjem, der han drepte sin 72 år gamle mor og deretter seg selv.

Bakgrunn: Elleve døde etter skytedrama i Tyskland

På internett hadde han spredt forvirrende tanker, obskure konspirasjonsteorier og rasistiske meninger.

Etterforskerne gikk raskt ut og sa at angrepet bar «alvorlige tegn på et rasistisk motiv», men meldingene i tyske medier mandag antyder at etterforskerne ikke lenger ser rasisme som 43-åringens dominerende ideologi.

I stedet var han blitt fanget i konspirasjonsteorier knyttet til etterretningstjenesten, og han led av paranoia, heter det i medieoppslagene.

En talsmann for det føderale politiet ville mandag ikke kommentere opplysningene og sa at etterforskningen pågår.

Publisert: 30.03.20 kl. 20:03

Mer om Tyskland

Fra andre aviser