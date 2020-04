IKKE KAPASITET: I Guayaquil er helsevesenet sprengt. Mange døde blir liggende hjemme inntil personell får hentet dem ut.

Nesten 800 døde plukket opp i by i Ecuador

Politiet har hentet ut nesten 800 døde fra boliger i byen Guayaquil i Ecuador, opplyser myndighetene.

Nå nettopp

Landet er overbelastet etter coronautbruddet, og har hittil fått bekreftet 333 dødsfall som følge av viruset, viser VGs oversikt – men det har vært fryktet store mørketall.

Guayaquil, som er den største byen i Ecuador, har vært episenteret for coronautbruddet.

Utbruddet har overbelastet både nødtjenester, sykehus og begravelsesbyråer. Innbyggere har blant annet lagt ut bilder på internett av forlatte døde som ligger i gatene.

UTVIDER GRAVPLASSEN: I utkanten av byen bygges det nye gravplasser fortløpende. Foto: JOSE SANCHEZ / AFP

Myndighetene og sykehusene i den ecuadorianske byen er så er så hardt pressede under corona-krisen at de ikke har kapasitet til å plukke opp døde mennesker. Dermed blir lik liggende i folks hjem eller dumpet langs gatene, skrev The Guardian tidligere i april.

– Antallet vi har klart å hente fra hjem til personer er på over 700, sier Jorge Wated. Han leder en gruppe bestående av politi og militært personell satt sammen av myndighetene etter at coronavirus-kaoset brøt ut for fullt.

Senere søndag la Wated ifølge Bangkok Post, på twitter at det var 771 døde fra hjem og ytterligere 631 døde fra sykehus som ble hentet. I Guayaquil sliter de massivt med å finne plass til alle døde, og av de som ble hentet er nå 600 personer begravd. Dødsårsakene til de flere hundre omkomne er offentliggjort.

Tidligere i april uttalte Wated at medisinske eksperter spådde at det ville være mellom 2500 og 3500 som ville dø av covid-19. Det kun i Guayas-provinsen, som er den største provinsen i Ecuador av totalt 25.

BEGRAVES: En person blir båret til gravplassen i byen Guayaquil i Equador. Foto: JOSE SANCHEZ / AFP

Publisert: 13.04.20 kl. 12:10

