Coronaviruset: De beste bildene

Helsepersonell poserer for bilder og får applaus utenfor NYU Medical Centre i New York. En vinduspusser i smittevernutstyr jobber utenfor en intensivavdeling i Peru. På en markering i Utah møtte folk opp som mener delstaten må lette på coronatiltakene. Jacqueline Huger titter ut av døråpningen på et eldrehjem i Kysesberg i Frankrike. Majoriteten av de smittede verden over har vært eldre.

En mann sover i en tom gate i Barcelona. Helsearbeidere blir hyllet utenfor et sykehus i New York. Koronaviruset har så langt tatt livet av 170.000 mennesker verden over. Dette er noen av siste ukes beste bilder til bildebyråene verden over.

Nå nettopp

Bare i New York har antallet som mistet livet passert 10.000 som følge av pandemien. Helsearbeidere verden over blir hyllet for sin innsats.

Foto: Emilio Morenatti, AP

Et søskenpar deltar i begravelsen til deres mor som døde av COVID-19 i Barcelona.

Foto: John Minchillo, AP

Elizabeth Bonilla fra brannvesenet i New York, sprayer seg med desinfeksjon. Hun forteller at man må være psykisk sterk i møte med de rammede familiene.

Foto: Esteban Felix, AP

En kvinne i Santiago i Chile vinker til en som desinfiserer nabolaget.

Foto: Vadim Ghirda, AP

En frivillig bærer korset ikledd smitteverndrakt under en ortodoks gudstjeneste på langfredag i București.

Pandemien har nå tatt livet av over 170 000 mennesker verden over og over to millioner er smittet.

Mange går med ansiktsmasker i håp om at det skal hjelpe mot smitte, som denne kvinnen i Havana på Cuba. Gatemusikant Sergio Munoz går fra nabolag til nabolag i Mexico City i håp om å få noen kroner å leve for. Med tomme gater er det vanskelig å være vandrende musiker i byen. Mario (82) leser sin egen sykejournal under en kveldsvakt på et sykehus i Parma, nord i Italia. Etterlatte sørger over tapet av Benedict Somi Vilakasi i Johannesburg i Sør-Afrika. Vilakasi døde av coronaviruset. Emma Salvador (84) får oksygentilførsel på et sykehus i Peru. Begravelsesagent Jordi Fernandez klargjør en kiste i Barcelona. Et tomt parkeringshus er gjort om til likhus. Sykepleier Cristina Settembrese tar på seg et dobbelt sett med smittevernmasker på et sykehus i Milano i Italia.

Publisert: 21.04.20 kl. 19:42

