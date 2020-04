TRANSPORT: Et britisk militærfly laster smittevernutstyr fra Tyrkia. Foto: Ministry of Defence / X80001

Stoltenberg om corona: – NATO bidrar til å redde liv

Jens Stoltenberg forventer at coronapandemien vil få økonomiske konsekvenser for NATO når verdensøkonomien styrtes ut i krise og nedgangstider.

NATOs mål er at de 30 medlemslandene skal bruke to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret. Men det ventede økonomiske tilbakeslaget vil få følger også for forsvarsbudsjettene.

– Krisen vil få konsekvenser, men det er for tidlig å si hvor store de blir. Det kommer an på hvor lenge pandemien vil vare, sa generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg i Brussel onsdag kveld.

Han sa at covid-19 har minnet alle om hvor sårbare vi er mot et virus, men la til at NATOs medlemsland står samlet i møtet med krisen.

NATO en støttespiller

Stoltenberg hadde innkalt forsvarsministrene i militæralliansen til et videomøte onsdag, der coronapandemien var eneste sak på dagsorden. Også Sverige, Finland og EU deltok på møtet.

På pressekonferansen etter ministermøtet understreket Stoltenberg NATO og militære styrkers rolle som støttespiller for sivile krefter som kjemper mot coronapandemien.

Han trakk frem at militærfly har utført mer enn 100 transportoppdrag med utstyr og medisiner, at militære har reist 25 feltsykehus og bidrattjeg til å sette opp 25.000 sykehussenger. Militære styrker utfører grensekontroll og desinfiserer offentlige plasser.

– NATO har hjulpet til med å redde liv, uttalte Stoltenberg.

TESTER: Skotske soldater tester helsearbeidere for coronaviruset på flyplassen i Glasgow. Foto: UK MINISTRY OF DEFENCE / X80001

Bedre neste gang

Generalsekretæren ser også nye utfordringer i skyggen av corona.

– Vi ser fortsatt russisk militæraktivitet og terrorgrupper som kan komme til å utnytte situasjonen. Men vi er på vakt og vår operasjonelle evne er forberedt på å svare på enhver trussel, uttalte Stoltenberg.

Ministermøtet ble enige om at det er viktig å iverksette planer om å styrke motstandsevne, forebygging og internasjonalt samarbeid, for å være bedre forberedt til å møte nye kriser.

– Vi har utfordringer og mye å lære. Men vårt umiddelbare fokus er å adressere krisen for å bidra til å redde liv og mobilisere støtte, sa Jens Stoltenberg etter ministermøtet.

SYKEHUS: Den amerikanske marinens hospitalskip Mercy i San Diego, California tar imot pasienter som ikke er smittet av corona, slik at byens sykehus kan konsentrere som om coronatilfellene. Foto: LASHEBA JAMES / US NAVY

Ut mot falske nyheter

Også desinformasjon sto på ministermøtets agenda.

I et intervju med VG og NTB tidligere i dag beskyldte NATOs generalsekretær Kina og Russland for bevisst å forsøke å spre falske nyheter om virusspredning, for å ramme militæralliansen.

NATO forsøker å slå tilbake mot historier om at viruset er i ferd med å bryte ned beredskapen og at NATO ikke makter å forsyne medlemslandene med hjelp til å bekjempe coronaviruset.

Jens Stoltenberg sier at spredning av feilinformasjon er farlig.

– Dette er ment å splitte og svekke oss, og det er viktig at vi tar til motmæle, fremholdt Stoltenberg.

