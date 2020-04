DANDERYDS: Danderyds sykehus er blant Sveriges største sykehus. Foto: Fredrik Sandberg/ NTB scanpix

Interndokument: Stockholms sykehus fulle i neste uke

Helsevesenet i Stockholm forbereder seg nå på å gå inn i en ny fase av coronapandemien: Overfylte sykehus.

Knut Arne Hansen

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det skriver Aftonbladet, som henviser til interne dokumenter fra helsevesenet i Stockholm-regionen fra 27. mars.

Dokumentene er en veiledende prognose for ansatte som jobber i primærhelsetjenesten, altså majoriteten av helsetjenester som ikke utføres på sykehus. De skal ifølge dokumentene forberedes på å overta ansvaret for coronapasienter i Stockholm-regionen

les også Kritiserer Sverige og USA: – Sinnet vokser i befolkningen

Ifølge dokumentene vil så mange som ti prosent av pasientene med coronasymptomer trenge sykehusbehandling.

Med de prognosene ventes det at sykehusene i regionen vil være fulle allerede tirsdag 7. april. Toppen, hvor flest antall personer vil ha behov for behandling, ventes 29. april.

– Det er en av flere prognoser som er gjort de siste ukene. Målet er å ligge ett skritt foran slik at kapasiteten kan økes for å takle situasjonen, skriver leder for de lokale helsetjenestene i Stockholm, Christoffer Bernsköld, til Aftonbladet.











Over 4400 personer er bekreftet smittet i Sverige, og 180 personer er døde. Ifølge myndighetene var søndag rundt 36.000 svensker testet.

Skal få hurtigkurs

Leger fra primærhelsetjenesten skal få hurtigkurs til å kunne ta seg av døende coronapasienter i deres egne hjem, skriver avisen.

– Hensikten er å gi leger, med fokus på hjemmesykepleie, økt kunnskap om hvordan man kan lindre alvorlige symptomer i forbindelse med Covid-19. Kurset kan også være til nytte for andre leger og sykepleiere, kommenterer Bernsköld.

les også Sveriges smittevernekspert: – Det er Norge som er forsøkskanin

I dokumentet kommer det også frem at man planlegger for at færre skal kunne håndtere flere pasienter. For å få til dette legger man opp til at flere smittede skal behandles hjemme hos seg selv.

I tillegg ønsker man å etablere en ny form for omsorgsboliger, som skal være et mellomsteg mellom hjemmesykepleien og eldreomsorgen, der coronapasienter skal behandles «under samme tak».

For å skille coronasyke fra andre pasienter ønsker man også å opprette egne legesenter for smittede.

Nye tiltak

Sverige har vakt oppsikt ved å velge en strategi som innebærer langt mindre inngripende tiltak enn for eksempel i Norge.

Sveriges folkehelseinstitutt argumenterer for det ikke finnes bevis på at stenging av skoler eller grenser stanser en pandemi, men at det derimot vil skade samfunnet.

Se forskjellen: Norge vs. Sverige under coronakrisen

Skoler og barnehager har vært åpne, og frem til for en uke siden kunne svenskene gå på byen. Videregående skoler og universiteter har derimot stengt og gått over til nettundervisning. Alle vårens eksamener er blitt avlyst.

Nå er det imidlertid også blitt forbudt med forsamlinger på flere enn 50 personer.

les også Velkommen etter, Sverige

Nå ønsker den svenske regjeringen å teste flere personer for å få folk tilbake i jobb.

– Viruset slår hardt mot Sverige, forløpet kan endre seg raskt og med stor sannsynlighet kommer tilstanden til å forverres. De kommende ukene blir avgjørende, sa statsminister Stefan Löfven tirsdag.

Regjeringen har også innført et forbud mot besøk ved eldrehjem.

Publisert: 01.04.20 kl. 04:26 Oppdatert: 01.04.20 kl. 04:43

Mer om Coronaviruset Sverige

Fra andre aviser