SPIONTILTALT: Frode Berg (63) må tilbringe nye måneder i varetekt, etter at varetektsfengslingen ble forlenget tirsdag. Dette bildet er tatt under et fengslingsmøte i fjor. Det var fotoforbud i byretten i Moskva tirsdag. Foto: Arthur Bondar

Spionrettssaken mot Frode Berg fortsetter i Moskva

MOSKVA/OSLO (VG) Rettssaken mot Frode Berg (63) starter igjen klokken 10. Da skal selve spionasjesaken opp til behandling, med bevisførsel og vitner. Den russiske forsvarsadvokaten tror ikke saken vil ta mer enn et par dager.

I løpet av den nærmere halvannen time lange runden i retten tirsdag, erklærte Frode Berg seg ikke skyldig etter tiltalen.

– Rettssaken vil trolig ta mer enn én uke, den kommer ikke til å være ferdig denne uken. Hans fengslingsperiode ble forlenget med seks måneder, fordi ingen vet hvor lenge rettssaken vil vare, sa advokat Petr Anasjkin til norske medier tirsdag.

– Dom i saken kan ventes om noen uker, uttalte han.

Anasjkin fulgte Berg i retten tirsdag, men fra onsdag av er nordmannens russiske hovedforsvarer Ilja Novikov tilbake.

– Jeg regner ikke med at rettssaken vil ta mer enn et par dager, sa imidlertid Novikov til et samlet pressekorps utenfor rettsbygningen i Moskva , like før klokken 10 norsk tid.

FORSVARER: Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov kom direkte fra flyplassen etter å ha ankommet fra USA onsdag. Han tror rettssaken ikke vil ta mer enn et par dager. Foto: Jørgen Braastad

Det er bestemt at rettssaken skal gå bak lukkede dører i Moskva byrett – med begrunnelse i hensynet til rikets sikkerhet. Det er også nedlagt et strengt fotoforbud inne i rettsbygningen.

DETTE ER SAKEN * 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. * Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo. * Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes. * 19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten. * 22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning. * 22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent. * 25. mars 2019: Det bekreftes at rettssaken vil starte 2. april. * 2. april 2019: Rettssaken starter formelt, men bare med en avklaring av spørsmålet om videre fengsling. * 3. april 2019: Selve spionsaken starter med vitneførsel, ifølge advokat Ilja Novikov. Det skal være satt av to-tre dager til saken. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

FANGETRANSPORT: En halvtimes tid før rettssaken mot spiontiltalte Frode Berg starter onsdag i Mosvka byrett, ankom denne fangetransporten en sideinngang til rettsbygningen. Foto: Oksana Yushko, VG

– Tatt med hemmelig informasjon

Den russiske aktoren Milana Digajeva fremholdt tirsdag overfor flere russiske nyhetsbyråer at Berg er tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

Digajeva sier Berg, som skal ha vært på oppdrag fra norsk etterretning, ble tatt på fersk gjerning med dokumenter han hadde fått fra en ansatt ved et militæranlegg som ble skygget av russisk etterretning.

– Dette er nytt for meg og jeg ha ikke hørt anklagene formulert for meg slik før, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

– Jeg har ikke tidligere forstått at det skulle være beskyldninger om at han skulle ha mottatt slik informasjon. Tidligere beskyldninger har vært at han var en pengekurer. At han har hatt en rolle i faktisk oversendelse av hemmelig informasjon, det har jeg ikke hørt, sier Risnes.

LUKKEDE DØRER: Spiontiltalte Frode Berg føler seg bra og er optimistisk, opplyste hans forsvarer Petr Anasjkin etter den første dagen av rettssaken i Moskva. Rettssaken går bak lukkede dører, og det er nedlagt et strengt fotoforbud inne i rettsbygningen. Foto: Oksana Yushko for VG

Alvorlig sak

Moskva byrett er en ankedomstol, og neste trinn er russisk høyesterett.

– Moskva byrett er det vi kjenner som en lagmannsrett i Norge. En anke i denne sak vil gå rett til høyesterett, forklarer Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes overfor VG.

– Dette er egentlig lagmannsretten. Noen saker av en viss alvorlighet begynner i denne instansen, fortsetter han.

ADVOKATENE: Brynjulf Risnes (t.v.) er Frode Bergs norske advokat, mens Ilja Novikov er den spiontiltalte nordmannens hovedforsvarer i Russland. Her er de fotografert sammen i Norge for noen måneder siden. Foto: Helge Mikalsen

Publisert: 03.04.19 kl. 09:42 Oppdatert: 03.04.19 kl. 09:57