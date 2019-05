HISTORISK MYSTERIUM: Det finnes flere teorier om hva den historiske steinsirkelen i Storbritannia ble bygget for, men ingen sikre svar. Foto: Ben Birchall / PA Wire

Savnet del av Stonehenge funnet etter 60 år

En kjerne fra én av de enorme steinene i det historiske monumentet Stonehenge er returnert etter 60 år, fra en 89 år gammel pensjonist i USA.

Nå nettopp







En meter lang kjerne fra innsiden av en av de forhistoriske steinene ble fjernet under arkeologiske utgravinger i 1958.

Siden har delen vært savnet. Frem til nå, da 89-åringen Robert Philips, som deltok i arbeidet for 60 år siden, bestemte seg for å returnere den, skriver BBC.

Den britiske etaten English Heritage, som arbeider med å bevare megalittene i Wiltshire county sørvest i Storbritannia , håper at den returnerte delen vil hjelpe dem å løse mysteriet om hvor de store steinene egentlig kommer fra.

Les mer: VG Reise – Stonehenge: 5000 år tilbake i tid

Under det arkeologiske arbeidet som ble gjennomført i 1958 ble tre av de store, avlange steinene gjenreist – to vertikalt og en horisontalt på toppen.

Jobbet med restaurering

Det var under denne gjenreisningen at det ble funnet sprekker i én av de vertikale steinene. For å unngå ytterligere skader ble det drillet ut flere kjerner av steinen, som igjen ble erstattet med metallstenger.

Metallstengene ble senere skjult.

KJERNE: En kjerne av en av steinene som danner de historiske megalittene Stonehenge i Storbritannia. Foto: English Heritage/via REUTERS

Ifølge BBC beholdt Phillips, en engelskmann som nå er pensjonert og bosatt i Florida, kjernen for seg selv i 60 år. Først i et plastrør på kontoret sitt og deretter hjemme på veggen i USA.

På 1950-tallet ble han ansatt av et firma som jobbet med å slipe diamanter for å hjelpe til å restaurere Stonehenge. Phillips bestemte seg da for å beholde én av de tre kjernene som ble drillet ut selv.

På sin 90-årsdag bestemte han seg derimot for å returnere den tilbake igjen.

– Det siste vi forventet var å få en telefon fra noen i USA som fortalte at de hadde en del av Stonehenge, sier Heather Sebire i English Heritage til kanalen.

Fortsatt et mysterium

Hvor de to andre kjernene som ble hentet ut befinner seg, er fortsatt et mysterium, men arkeologer håper nå å kunne finne svar på hvor de store «blå» steinstøttene kommer fra ved å analysere kjernens kjemiske sammensetning.

Det er mange som har latt seg fascinere av Stonehenge-mysteriet. Ylvis-brødrene søkte desperat etter svar på gåten i denne musikkvideoen fra 2012:

I dag er Stonehenge regnet som den mest arkitektonisk sofistikerte førhistoriske steinsirkelen i verden, og blant de mest berømte grupperinger av megalitter i verden.

Det er ulike teorier knyttet til hva steinsirkelen ved Stonehenge ble benyttet til. Noen mener det var religiøse grunner til å oppføre monumentet, andre viser til astrologiske grunner.

I senere tid er det også gjort arkeologiske funn knyttet til en førhistorisk landsby. Stonehenge ble også innlemmet i UNESCOs verdensarvliste i 1986.

Publisert: 09.05.19 kl. 02:21