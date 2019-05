PROTEST: Surfere i byen Torquay i Victoria i Australia demonstrerte 20. april mot Equinors planer om oljeleting i Australbukta. Søndag blir det demonstrasjon i Oslo. Foto: Adam Snow / Surfrider Foundation Australia / NTB scanpix

Varsler flere surfeprotester mot Equinors oljeplaner i Australia

Tusenvis av surfere har padlet ut i vannet utenfor strender i Australia i protest mot Equinors planer om oljeleting i landet. Søndag protesterer surfere i Oslo.

Med skiltene «Fight for the Bight» og «No way, No(r) way» har tusenvis av folk, deriblant surfere, demonstrert på strender rundt omkring i Australia for å vise at de er imot Equinors planer om å lete etter olje i The Great Australian Bight, Australbukta.

Søndag kommer surfeprotestene til Norge, og da blir det demonstrasjon utenfor operahuset i Oslo. Budskapet er det samme: Ikke start oljeleting «down under».

– Equinor sier de ikke kommer til å starte oljeleting dersom det er stor motstand. Vi mener at det allerede er betydelig motstand, sier Lyndon Schneiders, nasjonal direktør i miljøorganisasjonen The Wilderness Society, til NTB.

Frykter oljelekkasje

I juni 2017 ble Equinor operatør for og heleier av to letelisenser i Australbukta. Ved årsskiftet 2020/2021 skal boringen etter olje og gass starte, men først må de få godkjent miljøplanen sin av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA.

I miljøplanen skriver Equinor at «worst case»-scenarioet er at en oljelekkasje kan ramme hele sørkysten av Australia og helt opp til nord for Sydney.

Konsekvensene er for store til å ta risikoen ved å starte oljeleting i et område med et naturmangfold man ikke finner noe annet sted i verden, mener motstanderne. At utvinning bidrar til mer klimagassutslipp, har også ført til at flere har reagert.

Ifølge Lyndon Schneiders har over 50.000 personer deltatt i demonstrasjoner over hele Australia de siste ukene. 17 bystyrer langs sørkysten har vedtatt at de er imot, ifølge organisasjonen Great Australian Bight Allicane.

Protestene har pågått lenge, men har tatt seg opp i forbindelse med offentliggjøringen av Equinors miljøplan.

– Protestene vil bli større, og de vil ikke bare bli større her. Jeg tror også motstanden vil vokse i Norge, kanskje særlig i lys av klimaendringene. Equinor er et norsk globalt selskap som investerer i fossilt brensel, sier Schneiders.

SURFERE: Den siste tiden har surfere flere steder langs kysten av det sørlige Australia markert sin motstand mot Equinors planer om oljeleting i Australbukta. Dette bildet ble tatt under en demonstrasjon i byen Torquay i Victoria 20. april. Foto: Steve Ryan / Surfrider Foundation Australia / NTB scanpix

– Bred politisk støtte

Selv om surfemiljøet og miljøorganisasjoner vender ryggen til, er det mange lokalsamfunn som ønsker oljeplanene velkomne. Flere arbeidsplasser og de generelle samfunnsøkonomiske fordelene et slikt prosjekt kan bidra til, gjør at det har støtte.

– Vi opplever bred politisk støtte for våre planer både på delstats- og føderalt nivå. Det er australske myndigheter som har åpnet dette området for petroleumsvirksomhet og som har tildelt lisenser til blant andre Equinor. Great Australia Bight har også vært en del av nylige lisensrunder i Australia, skriver pressetalsperson Erik Haaland i Equinor i en e-post til NTB.

I løpet av en 30 dager lang høringsrunde fikk Equinor over 32.000 tilbakemeldinger på miljøplanen. Ifølge energiselskapet var bare 1.000 av innspillene relevante ettersom mange av tilbakemeldingene inneholdt beskjeder som «ikke borr» og «trekk dere ut av Australia». 13 av innspillene førte til endringer eller justeringer i miljøplanen som nå er sendt inn.

– Vi ser at det er ulike synspunkter i denne saken, både for og imot. Det har vært stort engasjement, og vi merker oss at det arrangeres protester. Samtidig ser vi at for den sørlige delen av Australia kan et positivt resultat av oljeleting bli et viktig økonomisk bidrag som gir større bredde i økonomien, skriver Haaland.

Det er ventet at det australske petroleumstilsynet vil komme med sin konklusjon om miljøplanen i tredje kvartal i år. Ifølge Equinor får bare 10 prosent godkjent miljøplanen i første runde.

