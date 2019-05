FORVERRET SITUASJON: Bildet viser en kvinne som beveger seg gjennom Al Hol-leiren i Syria i april 2019. Foto: Ali Hashisho / Reuters

Situasjonen i beryktet interneringsleir forverres: – Kvinner føder i telt

Situasjonen i Al-Hol-leiren hvor fem foreldreløse norske barn skal befinne seg er bekymringsverdig, og Leger Uten Grenser ber nå om økt bistand.

Leger Uten Grenser forteller at de nå trapper opp arbeidet utenfor og i interneringsleiren Al Hol i Syria, hvor det er erklært humanitær krise.

Ifølge myndighetene bor det omtrent 73.000 mennesker leiren. 94 % av menneskene er kvinner og barn. Dette er mennesker som har evakuert ut av områdene IS kontrollerte i Syria.

Rundt 40 norske barn befinner seg i Syria, anslår PST ifølge NTB. Fem foreldreløse norske barn skal befinne seg i leiren.

– Det er et enormt behov for tilstrekkelige helsetjenester, mat, vann og ly. I tillegg til dette er sanitærforholdene dårlige, sier Will Turner, Leger Uten Grenser sin nødhjelpskoordinator for Syria til VG.

BEKYMRET: Will Turner jobber i Leger Uten Grenser og er bekymret for fremtiden til barna på leiren. Foto: Ikram N'gadi / MSF

Slik beskriver Røde Kors leiren: – Det haster å gi hjelp

Han er svært bekymret over situasjonen i leiren, og forteller at på grunn av dårlige vann- og sanitetsforhold blir situasjonen forverret.

– Det er mennesker som dør i teltene sine fordi de ikke får den hjelpen de trenger, opplyser han.

Hittil er det rapportert flere dødsfall fra leiren, og Turner frykter for enda flere.

ARVEN ETTER IS: 100 islamister dro fra Norge til Syria for å delta i hellig krig. Minst ti av dem var kvinner. 40 barn med tilknytning til Norge vokste opp i Den islamske staten.

expand-left arrow-right SPRENGT KAPASITET: De medisinske og sanitære forholdene i al-Hol leiren er under et voldsomt press. Her trekker gutter hjem matvarer i selvlagde kjerrer, på de gjørmete veiene.

Kvinner føder i telt

Det såkalte anneks-området, hvor «tredjelandsborgere» holdes, er et eget inngjerdet område. På grunn av myndighetene sine bekymringer for sikkerhet i denne delen, har disse menneskene egne restriksjoner.

Turner forteller at de lenge ikke har hatt tilgang til denne delen av leiren, og at det har tatt flere måneder å bygge en klinikk på området.

Før det var klinikken i en bil.

– Mange gravide kvinner i anneks-området har ikke annet valg enn å føde i teltene sine, sier han.

Han er særlig bekymret for fremtiden til de tusenvis av barna som befinner seg i leiren.

– Det er viktig å huske at barna kommer fra et sted med masse konflikt, og har opplevd flere traumatiske hendelser. Dette er en veldig sårbar situasjon for de, sier han.

Frykter det blir verre

Leger Uten Grenser frykter at situasjonen vil forverres når sommeren nærmer seg på grunn av høye temperaturer.

Nå ber organisasjonen om økt humanitær hjelp, at bistandsorganisasjoner skal få tilgang til alle deler av leiren og at folk skal behandles på en rettferdig og human måte.

Onsdag forrige uke kom nyheten om at de syv foreldreløse barna etter den norsk-svenske IS-krigeren Michael Skråmo har ankommet Sverige. Barneflokken er hentet hjem med hjelp fra svenske myndigheter, men først etter at barnas morfar selv dro til Syria og Irak.

På mandag kunne VG melde om den norske kvinnen (28) og hennes barn på to og fire år som befinner seg i leiren. Ifølge tekstmeldinger VG har fått tilgang er barna syke, men får antibiotika som har gått ut på dato.

Tidligere har Erna Solberg (H) sagt at regjeringen vil prioritere å hente hjem foreldreløse barn, men det er enda ikke bestemt når eller hvordan hjemhentingen skal skje.

