SKLED AV RULLEBANE: Passasjerflyet hadde 136 personer ombord. Foto: Jax Sherrif’s Office

Passasjerfly skled av rullebane og endte i elv i Florida

Et Boeing 737-fly med 136 personer ombord skled av rullebanen og ut i en elv i Jacksonville i Florida. Alle ombord er gjort rede for.

Sheriffen i byen opplyser like før klokken fem at alle er gjort rede for, og at alle er i live.

Ifølge Reuters skled flyet av rullebanen og ut i elven like etter at det hadde landet. En talsperson ved flyplassen opplyser at flyet kom fra Cuba.

Flere lokale nyhetsmedier meldte om at et fly hadde kjørt av rullebanen like før klokken 04.30 natt til lørdag norsk tid.

– Vi har et passasjerfly i elven. Brann- og redningsetater er på stedet. Mens de jobber, vær så snill og be, skriver ordfører Lenny Curry på Twitter like etter.

Kort tid etter skriver han at han er blitt oppdatert, og at alle ombord i flyet er gjort rede for. Nødetatene jobber nå med å få kontroll på flyets drivstoff som har havnet i elven.

BOEING 737: Flyet kom fra Cuba og hadde nettopp landet da det skled av rullebanen og ut i elven. Foto: Jax Sherrif’s Office

Publisert: 04.05.19 kl. 05:13 Oppdatert: 04.05.19 kl. 05:33