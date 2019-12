KNUST: Molly Maher tar seg til hodet i fortvilelse når hun ser den elendige valgdagsmålingen for Labour. Foto: Nina E. Rangoy

Mot katastrofevalg for Labour: Et massivt slag i trynet

DALSTON (VG) Jeremy Corbyns tilhengere må se i øynene at velgerne har snudd ryggen til partiet.

Oppdatert nå nettopp

I en valgkamp som ble totalt dominert av brexit, snudde velgerne ryggen til Corbyns budskap om å gå inn i nye forhandlinger med EU, for deretter å holde en ny folkeavstemning:

Det britiske folket har gitt Boris Johnson et dramatisk forsterket tillitsvotum, ifølge valgdagsmålingen fra BBC, Sky og ITV.

Labour ser ut til å få bare 191 seter i Underhuset.

– Hvis målingen stemmer og Labour får under 200 mandater er det intet mindre enn katastrofe for Labour. Da bør Jeremy Corbyn takke for seg og overlate partiet til noen andre, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til VG.

Mustad får delvis støtte av ekspertkollega Kristian Steinnes ved NTNU.

– Hvis dette blir resultatet spørs det om Corbyn kan bli sittende, sier han.

Foto: ISABEL INFANTES / AFP

– Knust

På valgvaken til Labours lokallag i Dalston er stemningen dyster når valgdagsmålingen ruller over TV-skjermene.

Molly Maher har drevet valgkamp for Labour og forteller VG at resultatet er et slag i trynet.

– Jeg er helt knust. Nå kan Tory kjøre over de marginaliserte.

– Hvis dette målingene står seg har dere falt fra 262 til 191 - hva har gått galt?

– Jeg tror det er fordi partiprogrammet er det mest radikale i Labours historie, sier hun, og sier hun tror det kanskje ikke har gått hjem hos velgerne.

- Jeg tror nedgangen er så står fordi det vil ta tid for å forstå hva Labour prøver å gjøre med landet.

Liz Glennard på vaken sier det eneste positive hun tar med seg er at noen har vært opptatt av de unges stemme, til tross for det massive fallet for Labour.

– I London er det vanskelig å vite hva resten av landet tenker. Dette er en massivt slag i trynet for oss, sier hun.

– Corbyn out

Valgdagsmålingen vekker harme også internt i Labour. Flere uttrykker sitt sinne og sin skuffelse over valgkampen og partileder Jeremy Corbyn på Twitter.

Margaret Hodge, som i mange år har sittet i Parlamentet for Labour og stilte som kandidat i år, skriver at hun håper til det siste at målingen er feil.

– Hvis dette holder er dette total fiasko for Corbyn og Corbynisme. Det finnes ingen annen måte å se dette på, skriver hun.

Seb Dance, som sitter i Europaparlamentet for Labour, skriver:

– Jeg husker veldig godt dørbankingen jeg gjorde i et valgdistrikt Labour fortsatt håper på å vinne. De var veldig sinte på Brexit og hatet Johnson. Men de fryktet en ting enda mer: Jeremy Corbyn.

– Corbyn out, skriver tidligere parlamentsmedlem Tom Blenkinsop i et festet innlegg.

Taper til Boris

Det hittil dårligste valget i moderne tid for Labour, var midt under Thatcher-bølgen på 1980-tallet: I 1983 fikk Labour 209 seter.

Ifølge bakgrunnstallene for valgdagsmålingen har velgerovergangen fra Labour til Toryene vært på over fem prosent - noe som er det høyeste siden nettopp 1983, ifølge Sky News.

Labours John McDonnell, som er i ledelsen i partiet, sier at det vil være svært skuffende dersom valgdagsmålingen slår til.

– Brexit dominerte, folk ville bli ferdig med brexit, og det satte oss i en vanskelig situasjon, sier han til Sky News.

På spørsmål om Corbyns dager som leder er talte, vil ikke Labour-toppen gi noe klart svar:

– Vi må vente og se hva resultatet faktisk blir, og så gjør vi de nødvendige beslutninger, sier McDonnell.

Ikke siden 1970 har Tory-partiet fått en så høy andel av stemmene som de nå ligger an til.

Noe som ytterligere understreker Boris Johnsons sterke valginnspurt, er at Toryene nå har gått frem for tredje valg på rad, mens de sitter i regjering.

Dersom valgdagsmålingen slår til, vil Johnsons parti få 14 prosentpoeng høyere oppslutning enn Labour. Det er langt høyere enn gjennomsnittet på de siste meningsmålingene før valget.

Publisert: 12.12.19 kl. 23:38 Oppdatert: 13.12.19 kl. 00:13

Mer om