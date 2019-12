LEVER VIDERE: Avdøde Riley Howell har fått en karakter oppkalt etter seg i Star Wars-galaksen. Foto: Matthew Westmoreland / Matthew Westmoreland

Universitets-skytingen: Drept student hedres med Star Wars-karakter

Mens han prøvde å redde klassevennene sine fra skytteren under et angrep ved universitetet deres i Nord-Carolina, ble Riley Howell (21) drept. Nå har han blitt foreviget i Star Wars-universet med sin egen karakter oppkalt etter ham.

Det var Howells kjæreste gjennom seks år som bragte nyheten gjennom en følelsesladd video på den sosiale videodeletjenesten TikTok mandag.

«Riley er den største Star Wars-fanen jeg noen gang har møtt, helt siden han var liten!!!!!», skriver kjæresten over to bilder i TikTok-videoen. Det ene bildet viser Riley som barn med Star Wars-sverd, og det andre et sittende foran StarWars-leker i matchende kostyme.

I videoen uttrykker kjæresten at det derfor virket for godt til å være sant da hun mottok et brev fra Lucasfilm.

«Som en liten hyllest, har historiegruppen vår inkorporert en gjenskapning av Rileys navn som en karakter i Star Wars-galaksen», står det i brevet fra Lucasfilm, ifølge CBS News.

«Takk for at dere har gitt min kjære den beste gaven i år, og for å gjøre han til en del av Star Wars-universet for alltid», skriver hun.

Drept mens han prøvde å hjelpe

I mai kunne VG melde at politiet var overbevist om at 21 år gamle Riley Howell reddet flere liv da han stanset skoleskytteren ved universitetet UNC Charlotte i Nord-Carolina 30. april.

– Han gjorde som vi har trent folk til å gjøre: Løpe unna, gjemme seg eller ta opp kampen. Han hadde ikke noe sted å gjemme seg, så han gjorde det siste, sa politisjef Kerr Putney i Charlotte-Mecklenburg på en pressekonferanse dagen etter den tragiske skytingen.

Howell klarte ifølge politiet å sette ut angriperen, men døde selv av skadene han pådro seg, skriver AP. En kvinne ved navn Ellis Parlier (19) ble også drept i angrepet, mens fire andre ble skadet.

Politisjef Kerr Putney hyllet 21-åringen som «den største helten av dem alle».

Bakgrunn: To døde etter skyting ved amerikansk universitet

Foreviget med Star Wars-karakter

Nå blir altså den avdøde helten hyllet på nytt.

Denne gangen av det amerikanske filmselskapet Lucasfilm – kjent for å stå bak filmserien Star Wars – som har valgt å oppkallle en Stars Wars-karakter etter Howell.

Karakteren heter Ri-Lee Howell, og beskrives av oppslagsverket Starwars Fandom som en Jedi-mester og historiker over Jedi-ordenen.

Karakteren dukker opp i den nevnte boken «Star Wars: The Rise of Skywalker — The Visual Dictionary» som ble lansert samtidig med den nye filmen «Star Wars: The Rise of Skywalker». Filmen har vært å se på norske kinoer siden 18. desember.

Familien som mottok brev fra Lucasfilm, har ikke kunne få flere detaljer før «The Visual Dictionary» var utgitt.

– Jeg er sikker på at Riley hadde vært superbegeistret, sa et familiemedlem til den CBSs web-tv, mens en annen sa det er overgår hva de kunne bedt om.

Publisert: 26.12.19 kl. 18:14

