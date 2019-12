MISTER INNFLYTELSE: Pave Frans erkjenner at kristendommen er i ferd med å miste fotfestet i Vesten. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Pavens oppgjør med «rigid kirke»: - Vi må ikke falle for fristelsen

Kristendommen er ikke like innflytelsesrik som den en gang var. Pave Frans mener kirken må tilpasse seg det moderne samfunnet og legge bort frykten for forandring.

– «Rigiditet» i utøvelsen av kristen tro lager et «minefelt» av hat og misforståelser i en verden der kristendommen blir stadig mer irrelevant, advarer Pave Frans.

Isteden ber han byråkratene i Vatikanet om å omfavne forandring i sin årlige juletale til kardinaler, biskoper og prester som jobber for Den hellige stol.

Han siterer den avdøde kardinalen Carlo Maria Martini, en leder for den progressive fløyen i Den katolske kirke, som i sitt siste intervju før han døde langet ut mot at kirken henger «200 år etter» på grunn av sin inngrodde frykt for endringer.

– I dag er ikke lengre vi de eneste som produserer kultur, og vi er verken de folk lytter til først eller de folk lytter til mest, sier paven ifølge nyhetsbyrået AP.

– Troen i Europa og mye av vesten er ikke lengre en åpenbar forutsetning, men noe som isteden ofte benektes, latterliggjøres og marginaliseres, sier han.

Skandaler og kritikk

Han ber det katolske hierarkiet om å omfavne de nødvendige reformene som trengs for å gjøre kirken attraktiv og rustet til å fullføre sin misjon om å spre den kristne troen.

– Her må vi være på vakt mot å falle for fristelsen med å ha et rigid verdenssyn. Rigiditet er født av frykt for forandring, og ender opp med å sette hinder i veien for det felles gode. Det gjør veien isteden til et minefelt av misforståelser og hat, sier paven.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / X06551

Han minnes, slik han også har gjort før, at folk som tar rigide standpunkter vanligvis gjør dette for å skjule sine egne problemer, skandaler eller «ubalanser», som han kaller dem.

– Rigiditet og ubalanse fyrer hverandre opp i en ond sirkel. Og i disse dager har fristelsen av å være rigid blitt veldig synlig.

Pavens budskap var tilsynelatende rettet mot konservative og tradisjonalistiske katolikker, inkludert dem i Den romerske kurie, som i økende grad har begynt å motsette seg pavens progressive utøvelse av embetet.

Kritikken har tiltatt det siste året mens finans- og overgrepsskandaler har ridd Vatikanet som en mare. Mye av det som er avdekket skjedde før den nåværende paven tiltrådte, men det kommer likefullt fram i lyset nå.

Reformer

Sammen med talen utstedte paven et nytt dekret som begrenser hvor lenge lederen for kardinalskollegiet i Den katolske kirke kan sitte.

Tidligere har denne innflytelsesrike posisjonen vært et livstidsverv. Lørdag godtok pave Frans oppsigelsen fra dekanus Angelo Sodano og erklærte at i framtiden skal toppkardinalen sitte i fem år av gangen med mulighet for fem nye år.

Sodano var en mektig kardinalstatssekretær under pave Johannes Paul II, og har blitt pålagt deler av skylden for at Vatikanet motsatte seg å ta et oppgjør med pedofile prester, inkludert den notoriske Marcical Maciel.

Publisert: 21.12.19 kl. 21:45

