Trump sendte bursdagshilsen til Kim

Donald Trump ba Sør-Koreas president levere gratulasjoner til Kim Jong-un.

Selv om det har versert noen ukvemsord mellom USAs president Donald Trump og Kim Jong-un i løpet av de siste månedene, kan det se ut som om Trump fortsatt ønsker å holde en god tone med den nordkoreanske diktatoren. Trump ba nylig Sør-Korea levere en bursdagshilsen fra ham til Kim.

Det fortalte Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver Chung Eui-yong da han landet på Incheon internasjonale flyplass, etter et besøk i USA onsdag. Møtet var tilfeldigvis på bursdagen til Nord-Koreas kjære leder. Trump benyttet sjansen til å be om at Sør-Koreas president Moon Jae-in overleverte et bursdagsbudskap.

– Da jeg møtte Trump 8. januar, var det formann Kims fødselsdag, og det husket president Trump. President Trump ønsket Kim alt godt, og sa til meg «Jeg skulle ønske at Moon vil sende denne beskjeden til formann Kim», sa Chung til fremmøtte journalister, ifølge sørkoreanske medier.

Chung bekreftet at Sør-Korea hadde overlevert Trumps hilsen ved bruk av «passende metoder», uten å spesifisere hva slags informasjonskanaler som ble brukt.

Julegave

Chung og den japanske sikkerhetsrådgiveren Shigeru Kitamura møtte Trump i Washington onsdag for å diskutere flere sikkerhetspolitiske utfordringer.

Ingen vet nøyaktig hvor gammel Kim Jong-un er, men det er antatt at han ble født 8. januar 1984. Da er i så fall den nordkoreanske lederen 36 år gammel.

Før jul varslet Nord-Koreas viseutenriksminister Ri Thae-song at regimet hadde en gave til USA, og at «det er helt opp til USA hva slags julegave landet vil få».

Mange tolket dette som at Nord-Korea planla en ny test av raketter, eller noe annet som kunne true USA. Trump var mer optimistisk.

– Kanskje det er en fin presang. Kanskje han sender meg en vakker vase, og ikke en test av missiler», sa Trump spøkefullt til journalister på eiendommen Mar-a-Lago 24. desember.

Det kom ikke noen rakettest fra Nord-Korea i løpet av julen, men like etter nyttår advarte Kim om at kan bestemme seg for å gjenoppta prøvesprengninger av atomvåpen.

