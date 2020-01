DREPT: Den iranske generalen Qasem Soleimani omtales som den nest viktigste personen i landets regime etter åndelig leder Ayatollah Khamenei. USAs attentat mot Soleimani vil eskalere konflikten mellom landene, sier NTNU-professor. Foto: HO / KHAMENEI.IR

Professor: – En krigserklæring fra USA

USA kan vente seg flere angrep mot allierte, mot amerikanske økonomiske interesser i regionen og potensielt også Israel etter attentatet på den iranske generalen Qasem Soleimani, sier NTNU-professor Jo Jakobsen.

– Fra Irans perspektiv er dette en krigserklæring. Når du henretter den nest viktigste personen i Iran er det å ta konflikten til et nytt nivå, sier Jo Jakobsen til VG.

Det siste året har forholdet mellom USA og Iran vært i en stadig eskalerende situasjon, sier professoren. Etter at USA trakk seg ut av atomavtalen har amerikanerne til tider holdt en stram retorisk linje overfor Iran, men samtidig forholdt seg rolige i situasjoner der kraftigere skyts kunne vært å forvente.

Da Iran i juni skjøt ned en amerikansk drone over Hormuz-stredet var amerikanerne nær å respondere militært, men trakk seg unna i siste liten.

– Ut fra det fremstår USA som bløffmakere for Iran, uten gjennomføringsevne. Det er et behov for å før eller siden sette makt bak truslene, og timingen for dette angrepet er antagelig nært forbundet med angrepet mot en amerikansk base i Irak forrige uke, sier Jakobsen.

Han omtaler attentatet som det alvorligste som har skjedd i konflikten mellom USA og Iran så lenge han kan huske.

– Det er en uventet stor og betydningsfull aksjon, og spenningsnivået har ikke vært på samme nivå tidligere. Det er nå krigsfaren virkelig er til stede, sier Jakobsen.

– Kan ikke vinne en fullskala krig

Angrepet trenger likevel ikke å få umiddelbare reaksjoner, mener Jakobsen. Men på sikt kan Iran ta konflikten til et nytt nivå ved å angripe USAs økonomiske interesser.

– Iran kan ikke vinne en fullskala krig militært mot militært, og har spesialisert seg på assymetrisk krigføring. Det har vi sett i for eksempel aksjoner mot tankskip i området, angrep mot saudi-arabiske oljeinstallasjoner og ved å støtte militære grupperinger i andre land mot amerikanske allierte, sier Jakobsen.

– En eller flere av denne typen aksjoner kan forventes, men mer dramatisk enn tidligere. Det kan få enorme økonomiske konsekvenser, og det er først og fremst der Iran virkelig har muligheten. I tillegg er USAs allierte, hovedsakelig Israel, Saudi-Arabia, Bahrain og Emiratene, i skuddlinjen. En eskalering av konflikten er ekstremt problematisk for disse, og for USAs økonomiske interesser.

En umiddelbar reaksjon fredag var et hopp i oljeprisen.

Jakobsen mener alvorlighetsgraden i nattens angrep er stor nok til at Iran også kan ty til krigshandlinger.

– Det vil si angrep mot amerikanske baser, med fare for liv, og også angrep mot Israel gjennom å støtte militære grupperinger i andre land, slik de har gjort i Libanon, Jemen og Irak tidligere, sier Jakobsen.

KRIGSFARE: NTNU-professor Jo Jakobsen tror Iran vil angripe amerikanske økonomiske interesser etter attentatet. Foto: Privat

Irak kan bli slagmark

I timene etter angrepet har USAs ambassade i Irak anmodet borgere om å forlate Irak, og en rasende iraksisk statsminister Adil Abdul-Mahdi har advart at angrepet vil være gnisten som antenner en krig. Den irakiske paramilitære lederen Abu Mahdi al-Muhandis var en av de som også døde i angrepet mot Soleimani.

Jakobsen sier at Irak i enda større grad vil bli en slagmark for konflikten, for eksempel amerikanske militære baser.

– I tillegg kan man forvente en eskalering i oppfriskningen av Irans atomprogram, sier han.

Generalen Qasem Soleimani ledet Qud-styrken, en ekstern del av den iranske revolusjonsgarden, og svarte direkte til direkte til Ayatollah Khamenei.

Revolusjonsgarden, som fungerer som en gren av Irans forsvar ekstra lojalt overfor regimet, er viktig som en intern maktfaktor i Iran. Qud-styrken er på sin side en ekstern del av denne, med ansvar for den militære delen av iransk utenrikspolitikk.

– Qud-styrken og Soleimani har bidratt til at Iran har fått mer og mer innflytelse i regionen. De var blant annet avgjørende for at Assad-regimet i Syria ble reddet, og for å gi støtte til Hezbollah i Libanon, Houthiene i Jemen og militser i Irak, sier Jakobsen.

Publisert: 03.01.20 kl. 09:36 Oppdatert: 03.01.20 kl. 09:50

