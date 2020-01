DREPT: Qasem Soleimani og seks andre personer mistet livet da de ble truffet av en amerikansk Hellfire-rakett utenfor Bagdad fredag. Foto: UNCREDITED / Office of the Iranian Supreme Leader

Kilder til Reuters: Iran planla angrep mot amerikanske mål

Qasem Soleimani ville trappe opp angrepene mot amerikanske mål Irak. Men ifølge New York Times ble Trumps rådgivere likevel sjokkert da presidenten valgte å ta livet av den iranske generalen.

Oppdatert nå nettopp

General Qasem Soleimani planla å starte en ny paramilitær gruppe i Irak og trappe opp angrepene mot amerikanske mål. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som har snakket med kilder i både de irakiske sikkerhetstjenestene og sjiamuslimske militser i landet.

Soleimani skal ha fortalt om planene til sine irakiske allierte under et møte i en villa i Bagdad i oktober. Villaen lå ved bredden av Tigris, på andre siden av elven fra den amerikanske ambassaden. Den iranske generalen foreslo å opprette en gruppe skjulte paramilitære som skulle utføre rakettangrep mot amerikanere bosatt på irakiske militærbaser. Soleimani hadde bedt Iran om skaffe avanserte våpen til operasjonene.

Generalen fortalte deltagerne på møtet at en slik gruppe «vil være vanskelig å oppdage for amerikanerne», ifølge kildene til Reuters.

En av militslederne som var til stede var Abu Mahdi al-Muhandis, grunnlegger av opprørsstyrken Kataib Hizbollah, som fikk i oppdrag å iverksette de nye planene.

Fredag morgen denne uken ble Soleimani tatt imot på en flyplass utenfor Bagdad av al-Muhandi. På vei inn til den irakiske hovedstaden ble bilene deres truffet av raketter avfyrt fra en amerikansk drone.

Demonstrasjoner mot Iran

General Soleimani ledet den iranske elitestyrken Quds og spilte en viktig rolle i Irans maktspill i Midtøsten. Iran og Soleimani har lenger jobbet for å få innflytelse i nabolandet Irak, men ikke alle irakere ønsker dem velkommen. I høst har tusenvis av irakere demonstrert mot blant annet Irans påvirkning på landets politikere. Ved å angripe amerikanske mål, håpet Soleimani å provosere frem militære reaksjoner, som ifølge Reuters skulle rette irakernes sinne mot USA.

VARSLER HEVN: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei har varslet at hevn mot USA venter. Dette bildet av Khamenei foran et fotografi av Soleimani, ble offentliggjort etter at generalen ble drept. Foto: KHAMENEI.IR

Reuters har også snakket med amerikanske tjenestemenn, som forteller at USA hadde grunn til å tro at Soleimani planla angrep på amerikanere i flere land, blant annet Irak, Syria og Libanon. Dette argumentet ble også brukt fra offisielt hold etter at iraneren var tatt av dage.

– Han planla et nært forestående angrep på amerikanske diplomater og personell, men vi tok ham på fersken og gjorde det slutt på ham», sa Trump til journalister fredag.

«Vanlig dag i Midtøsten»

Ikke alle Trumps medarbeidere var begeistret da presidenten valgte å drepe den iranske generalen. New York Times skriver at Det hvite hus satt på etterretningsinformasjon om at Soleimani planla angrep i nær fremtid som kunne innebære tap av flere hundre menneskeliv.

Men en av kildene til den amerikanske avisen sier at etterretningen bare tydet på «en vanlig mandag i Midtøsten», og at Soleimanis planer ikke var godkjent av Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

MØTTE PRESSEN: Trump møtte journalister på eiendommen Mar-a-Lago i Florida etter droneangrepet mot Soleimani. Foto: Evan Vucci / AP

27. desember døde en amerikansk statsborger i et rakettangrep mot en militærbase utenfor den irakiske byen Kirkut. Ifølge New York Times dro forsvarsminister Mark Esper og forsvarssjef general Mark Milley til Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida, der de la frem flere forslag til svar fra USA.

Mottiltakene inkluderte angrep mot iranske skip, rakettsystemer og militser i Irak. Et attentat mot Soleimani ble ifølge kildene til New York Times lagt til listen for å få de andre alternativene til å virke mer fornuftige.

Sjokkert

Trump valgte angrep mot iranskstøttede militser i Irak, spesielt Kataib Hizbollah. Men etter demonstrasjonene utenfor USAs ambassade i Bagdad tirsdag, arrangert av pro-iranske grupper.

Angrepet mot ambassaden skal å opprørt Trump, som bestemte seg for å ta livet av Soleimani. Avgjørelsen skal ifølge New York Times ha sjokkert flere offiserer, som fryktet at Iran vil svare med angrep på amerikanske styrker i regionen.

Trump skal ha tatt den endelige beslutningen torsdag kveld. Hvis Soleimani ikke møtte representanter for den irakiske regjeringen da han landet på flyplassen utenfor Bagdad, skulle han drepes.

Ifølge Arab News tok en drone av typen MQ-9 Reaper av fra militærbasen Al-Udeid i Qatar. Tidlig fredag morgen avfyrt den en Hellfire R9X Ninja-rakett mot målet utenfor Bagdad.

Publisert: 05.01.20 kl. 11:25 Oppdatert: 05.01.20 kl. 11:45

Mer om

Flere artikler