Australia: Brannmannen Russel reddet naboens hus – da brant hans eget

BALMORAL (VG) – Det var ikke før vi hadde fått naboens hus under kontroll at kollegaen min kom bort, prikket meg på skulderen og sa «sorry mate, huset ditt er borte».

Ingrid Hovda Storaas

Michaela Morgan (foto)

Nå nettopp

Lørdag 21. desember gikk den lille landsbyen Balmoral i Australia gjennom et helvete på jord, «den verste krigssonen du kan tenke deg».

Brannmennene VG møter utenfor den vesle brannstasjonen to uker senere finner ikke andre ord for å beskrive det de opplevde.

I temperaturer på opp mot 600 grader, nesten uten luft, holdt de på i timevis. Kjempet mot flammer som kronet 150 meter over tretoppene, fra alle kanter rundt landsbyen.

MISTET ALT: Dette er alt som er igjen av Russel Scholes hus i den lille småbyen Balmoral. Nå bor han og kona i campingvogn på eiendommen. Foto: Michaela Morgan, VG

– Dette er den første brannen hvor jeg har tenkt at vi kanskje ikke kommer oss ut herfra i live. Det brant overalt, og store klumper med bark og blader ble spydd ut fra flammene. Brannmenn lå strødd overalt her ute, sier brannsjef Brendon O’Connor og peker på plassen foran brannstasjonen.

– Brannene suger til seg oksygenet, du gisper etter luft. Noen ganger måtte vi kaste oss til bakken for å prøve å få mer oksygen. Under hjelmen min kokte det, jeg hadde store blemmer langs hodet, sier han og tar av capsen for å vise.

SAMHOLD: Russel Scholes får en omfavnelse av sjefen Brendon O’Connor. Den vesle brannstasjonen i Balmoral er både møtepunkt, matstasjon, vaskeri og psykolog for byens innbyggere. Foto: Michaela Morgan, VG

«Sorry mate, huset ditt er borte»

Kjøreturen inn i landsbyen vitner om infernoet. Avbrente og veltede trær på alle kanter. Aske, svarte blader og et busskur hvor pleksiglasset er smeltet.

20 av de totalt 150 husene her ble en del av Australias dystre skogbrannstatistikk denne lørdagen for to uker siden. Nærmere 1500 hus har blitt tatt av brannene denne sesongen. Et av dem tilhørte brannmannen Russel Scholes, som samtidig som hans eget hus ble tatt av flammene, reddet naboens.

– Flammene kom mot oss fra tre kanter, først i midten, og så fra hver side. Det var ikke før vi hadde fått naboens hus under kontroll at kollegaen min kom bort, prikket meg på skulderen og sa «sorry mate, huset ditt er borte».









LØRDAG 21. DESEMBER: Brannmannskaper i Balmoral kjemper mot flammene. Foto: Peter Parks, AFP

På spørsmål om det ikke var noe han kunne gjøre, trekker han på skuldrene.

– Det var for sent. Det kunne ikke reddes. Dessuten fikk jeg ikke lov av han der, sier han og peker på sjefen.

– Russel ble værende ved sin post. Det er beundringsverdig, men også hjerteskjærende. Det har vært tøft for oss alle, sier brannsjef Brendon O’Connor.

Foto: Michaela Morgan, VG

Jevnet med jorden

Da VG spør om han kan vise oss ned nedbrente huset, svarer Scholes at han heller ikke i dag får lov til å forlate posten på brannstasjonen. Det er fortsatt stor brannfare i området, og bare to brannmenn på vakt. Flere store branner herjer rundt 20 kilometer unna. Lørdag 4. januar er på forhånd varslet å bli en katastrofal dag.

Det som enda ikke har brent opp her i byen, er tørt og definitivt klart for å brenne, forklarer brannsjefen.

I stedet sender Scholes oss av gårde med følgende beskrivelse:

– Det er tre eiendommer på rad, og vår er enkel å finne, for det er den eneste uten et hus. Vi bor i campingvogn og telt nå, som vi har døpt tent city, ler han.

MISTET ALT: Dette er alt som er igjen av Russel Scholes hus i den lille småbyen Balmoral. Nå bor han og kona i campingvogn på eiendommen. Foto: Michaela Morgan, VG

En liten avstikker fra hovedveien leder inn mot en stor eiendom. Porten er åpen, men den er ikke lenger inngangen til et familiehjem, men til en brannruin. Taket på uthuset har bøyd seg ned i alt verktøyet, vanntanken utenfor har smeltet, og plantene og de små hagemøblene rundt svømmebassenget er svarte.

Selve huset er jevnet med jorden. Bare pipen står halvveis igjen, sammen med rester fra livet som ble levd her: En grill, julebelysning rundt en enslig port, en colaboks.

BOR I CAMPINGVOGN: – Vi må kanskje bo sånn i et års tid, men vi kommer til å få det gøy med å bygge det nye huset, sier Russel Scholes. Foto: Michaela Morgan, VG

– Jeg er en optimist, og jeg tenker at det er noen som har det verre. Vi har mulighet til å bygge nytt, og både jeg, kona mi og barna mine er trygge, sier Scholes.

Dødstallene stiger

I de to ukene som har gått etter brannen, har kaptein O’Connor tatt imot innbyggerne på brannstasjonen hver eneste dag. Hit kommer de for å hente seg mat, ta en klesvask, eller slå av en prat.

Jevnlig tar restauranter i nærheten kjøreturen opp hit for å tilby frokost, lunsj eller middag til brannfolk og innbyggere. Snart blir det også forsinket julefest, lover brannsjefen.

Brannstasjonen drives på frivillig basis – ingen av brannfolkene får lønn, og de er helt avhengige av hjelp fra frivillige for å få det til å rundt.

– Først nå, to uker etter brannen, har myndighetene meldt seg. Uten donasjoner og frivillige vet jeg ikke hva vi skulle gjort, sier han.

Mandag opplyste Australias statsminister Scott Morrison at 25 personer nå har mistet livet i skogbrannene i Australia de siste ukene.

O’Connor mener den egentlige historien fra Balmoral, er hvordan de klarte å unngå at noen omkom – og hvordan de klarte å redde så mange som 130 av 150 hus med svært få ressurser.

– Før brannen lørdag 21. desember holdt jeg et landsbymøte hvor jeg ga alle innbyggerne nummeret mitt. Jeg fikk mellom 100 og 150 oppringninger hver dag – også om natten. Informasjon er et problem i disse brannene, selv innad i brannvesenet får vi ikke så god informasjon som vi skulle ønske, sier han.

– Men folk trenger å vite, det er det som holder dem i live.

Publisert: 06.01.20 kl. 20:35

