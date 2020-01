BORTE: Stormoskéen Resta i Aksu i Xianjiang i Kina har blitt borte en eller annen gang mellom 2015 og 2017, viser satelittibilder. Foto: AFP / Airbus Defense and Space

Se bildene: Kina ødelegger uigurenes gravplasser og moskéer

Over 100 gravplasser og moskeer tilhørende den muslimske uigur-befolkningen har gradvis blitt jevnet med jorden i Kina, viser nye satelittbilder. – Mange kaller det et kulturelt folkemord, sier ekspert.

Den uigurske poeten Aziz Isa Elkun er blant dem som har merket dette på kroppen.

Han flyktet fra Kinas vestlige Xinjiang-provins for nærmere 30 år siden, og er nå uvelkommen i sitt eget hjemland. Han kan ikke engang ringe sin egen mor, for ifølge henne kommer politiet da til å troppe opp på døren hennes.

Elkun kunne heller ikke dra hjem til Kina da faren hans døde i 2017. For å være nærmere familien har han isteden sett på farens grav via Google Earth.

I juni ble Google Earth-bildene oppdatert. Nå var det plutselig ingenting der gravplassen som knyttet Elkuns gamle lokalsamfunn sammen pleide å ligge.

– Jeg aner ikke hva som skjedde, sier Elkun til CNN.

– Jeg var fullstendig i sjokk, sier Elkun, som fortsatt ikke vet hva som skjedde med levningene av faren da gravplassen hans forsvant.

REVET: Stormoskéen Resta i Aksu i Xianjiang i Kina er vekk.

– Mønster

Satelittbilder fra andre religiøse samlingssteder for uigurer viser at Elkuns historie er langt fra unik.

Tilsynelatende har Kina revet tradisjonelle uigur-kirkegårder i flere år, ifølge kritikerne som et ledd i en bredere, koordinert aksjon med mål om å kontrollere muslimsk tro og muslimske minoritetsgrupper innenfor grensene.

DELVIS REVET: Spiret og domen på stormoskéen i Karamy er fjernet, og igjen står bare bygningsstrukturen.

Det franske nyhetsbyrået AFP var først ute til å dokumentere og melde om rivingen av uigurenes moskeer og gravsteder.

I samarbeid med bildeanalytikerne i Earthrise Alliance fant de minst 45 gravsteder som hadde blitt destruert siden 2014.

Siden har CNN identifisert ytterligere mer enn 60 gravplasser som ikke lengre er der.

Dette har de gjort gjennom å kryssjekke gravsteder kjent for uigur-befolkningen som har flyktet til utlandet, med satelittbilder tatt over flere år.

– Dette er et mønster vi har sett over tid, sier forfatter og Kina-kjenner Torbjørn Færøvik til VG.

FØLGER MED: Forfatter og Kina-kjenner, Torbjørn Færøvik. Foto: Terje Bringedal, VG

Han sier det uttalte målet til myndighetene i Kina er å tilpasse islam til Kina, altså «kinifisere islam».

– Men det som nå skjer går jo selvsagt langt utover det. Dette er ikke snakk om å tilpasse islam til Kina. Her er det snakk om å utradere kulturen til muslimene. Mange kaller det kulturelt folkemord, sier Færøvik.

Benekter ikke

I en kommentar fra en talsperson for kinesisk UD hverken bekreftes eller avkreftes den utstrakte rivingen av uigurenes gravsteder.

– Myndighetene i Xinjiang respekterer og garanterer fullt ut friheten til alle etniske grupper. Etterlatte kan selv velge gravplasser og hvordan de vil gravlegges, sier talspersonen.

CNN har også funnet igjen en offisiell notis der «relokaliseringen» av gravplassen i i Aksu City ble kunngjort. I begrunnelsen het det at «den måtte flyttes for å møte krav til byplanlegging og for å fremme bygging».

De som hadde sine kjære gravlagt der fikk kun to ukers varsel.

Fra offisielt kinesisk hold hevdes det at befolkningen i Xinjiang støtter det de gjør. Dette gjentok utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang senest den 16. desember. «Innbyggernes religionsfrihet er sterkt beskyttet i Xinjiang», sa han, og la til at lokalbefolkningen støtter den kinesiske regjeringens tiltak for å «bekjempe terror og opprettholde stabilitet».

STORE ENDRINGER: Området der Resta-moskéen lå er nesten ikke til å kjenne igjen.

Dette er imidlertid langt fra sannheten, påpeker Færøvik.

– Disse gravstedene betyr veldig mye for den muslimske minoritetsbefolkningen, særlig nå når de opplever så sterk undertrykkelse fra storsamfunnet og myndighetene i Beijing. Røttene deres betyr mye for dem, sier han.

NESTEN HELT BORTE: Heyitkah-moskeen i Hotan i Xinjiang-provinsen.

– Dette handler jo om identiteten deres som folk. Muslimene har bodd her i mange hundre år. Islam kom til Kina på 1300-tallet og slo røtter særlig i den vestlige delen av Kina, som grenser til Stan-landene som Pakistan, Kasakhstan og så videre.

Lekkede dokumenter

Kina har blitt hardt kritisert for behandlingen av den muslimske minoritetsbefolkningen i Xinjiang.

Det kinesiske myndigheter kaller frivillige «sentre for yrkesutdanning», mener menneskerettsgrupper og en rekke vestlige politikere er rene interneringsleire.

Amerikansk UD tror at så mange to millioner kinesiske muslimer holdes i slike leire.

Foto: GREG BAKER / AFP

I fjor høst økte trykket på Kina etter at dokumenter fra det kinesiske kommunistpartiet lekket ut. Dokumentet kalles «Telegram», men er i virkeligheten en manual for hvordan massefengslingen av landets muslimske minoritet skal gjennomføres:

Rømming må aldri tillates, «la ingen unnslippe» står det. Dører skal lukkes og låses med dobbelt låssystem umiddelbart etter at de er blitt åpnet.

Et system med poeng bestemmer «belønninger, straff og familiebesøk», basert på en evaluering av studentenes «ideologiske problemer».

Det oppfordres til at man skal fremme «tilståelse fra studentene så de forstår den dype ulovligheten av deres kriminelle og farlige natur».

– Må kritiseres

Statsminister Erna Solbergs (H) regjering har fått sin andel kritikk for erklæringen de gikk med på i forbindelse med normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina.

Den innebærer blant annet at Norge «knytter stor viktighet til Kinas kjerneinteresser og hovedbekymringer, vil ikke støtte handlinger som undergraver dem, og vil gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade på det bilaterale forholdet».

Minerva-skribent Jan Arild Snoen har skrevet kritisk om avtalen flere ganger, og mener ødeleggelsen av uigurenes gravsteder er nok et eksempel på hvorfor erklæringen aldri burde vært underskrevet.

KRITISK: Minerva-skribent Jan Arild Snoen er ikke fornøyd med avtalen Norge gikk med på da forholdet til Kina ble normalisert. Foto: Privat

– Jeg skulle ønske vi kunne ha en regjering som erklærte at Norge IKKE respekterer Kinas stadig mer diktatoriske utviklingsmodell og sosiale system, og stå fast på at demokrati og menneskerettigheter må til for å fortjene vår respekt, skriver han.

– Men det kommer nok ikke til å skje så lenge vi har laks å selge. I mellomtiden lar jeg være å stemme på dem som ligger i støvet foran den kinesiske støvelen.

