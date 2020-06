SKUFFET: Den svenske forfatteren og kriminologen Leif G.W Persson er ikke imponert over det svensk påtalemyndighet la frem onsdag. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Svensk kriminolog ut mot Palme-utredning på TV4: – En stor skuffelse

Svensk påtalemyndighet mener den såkalte «Skandiamannen» står bak drapet på Sveriges tidligere statsminister Olof Palme. Leif GW Persson, tidligere professor i kriminologi, er ikke imponert over bevisene politiet nå legger frem.

Etterforskningen etter drapet på Sveriges statsminister Olof Palme midt i Stockholm den 28. februar 1986 har vært gjenstand for utallige teorier.

Onsdag la sjefetterforsker Krister Petersson frem det de mener er løsningen på Palme-drapet. Stig Engström, kjent som «Skandiamannen», pekes ut som drapsmann.

– Dette er en veldig stor skuffelse, sier tidligere professor i kriminologi Leif GW Persson i TV4s direktesending.

– Aktor har ikke presentert noen løsning på Palme-drapet, sier han videre.

Palme ble drept med en 357 Magnum, sier Hans Melander fra etterforskningsledelsen. Han sier likevel at det er umulig å knytte riktig våpen til kulene som ble funnet på åstedet.

MISTENKT FOR DRAP: Stig Engstrøm, som døde i 2000, er mistenkt for å ha drept statsminister Olof Palme. Foto: Weine Lexius/EXP/TT / EXPRESSEN

Våpenbeviset har vært det som har vært det springende punkt som har manglet i 34 år.

Mannen, som var 52 år da drapet ble begått, døde i 2000. Siden den mistenkte er død kan det ikke reises tiltale.

Mårten Palme, Olof Palmes sønn, sier følgende til Ekot om «Skandiamannen», skriver Expressen.

– Det er åpenbart at han lyver.

Den tidligere statsministerens sønn peker på to ting.

– For det første at han peker ut en gjerningsmann med ganske stor sikkerhet, og for det andre at han legger ned den foreløpige etterforskningen. Jeg er enig med dem om begge deler. Jeg tror også Engström er den skyldige.

Manglende motiv

VGs krimkommentator Øystein Milli er ikke overrasket over politiets mulige løsning på mysteriet.

– Det er riktig at han har mye rare bevegelser og rar oppførsel, og er påfallende på veldig mange punkter. Mye kan tale for at han var gjerningsmannen.

Likevel mener Milli det er manglende motiv i saken.

– Så er det dette med motiv, som jo er bortimot umulig å se. Det er mange ubesvarte spørsmål som ligger igjen her.

Milli er i tvil om at det er dette som skal til for å la roen senke seg og la svenskene sette to streker under svaret.

– Det er i hvert fall ikke sånn at man nå kan si at det er helt bevist over enhver fornuftig og rimelig tvil.

Plasseres med sikkerhet

I 1989 ble Christer Pettersson dømt i tingretten for drapet, men ble senere frikjent i lagmannsretten.

Sør-Afrika-sporet og «Skandiamannen» er sporene det har vært spekulert mest rundt det siste halvåret etter sjefetterforskerens uttalelser om oppklaring. Teorien om at det var apartheidregimet i Sør-Afrika som stod bak har også vært levende frem til i dag.

I motsetning til alle andre spor er det kun «Skandiamannen» man med hundre prosent sikkerhet kan plasseres på eller svært nær åstedet.

SKUTT: Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt på åpen gate midt i Stockholm den 28. februar 1986. Foto: TOBBE GUSTAVSSON / TT NEWS AGENCY

Stig Engström stemplet ut fra jobben sin i Skandiahuset kort tid før Palme ble drept. Skandiahuset ligger 50 meter fra åstedet der den svenske statsministeren ble myrdet klokken 23.21. Dette er samme klokkeslett som han selv sier han stemplet ut fra jobb.

Korrekt utstemplingstidspunkt er 23.20, men ifølge sikkerhetspersonalet på Skandiahuset gikk klokken ett minutt for fort, skriver Expressen.

Engström sier han kom til stedet rett etter drapet, og at han hjalp til med gjenopplivingsforsøk. Det er det ingen andre vitner som kan bekrefte.

Dagen etter drapet går politiet ut med en beskrivelse av den mistenkte gjerningsmannen: Mann i 35–40 årsalderen, kledd i en mørk frakk med et hodeplagg med ørelapper.

Den beskrivelsen lignet såpass på hvordan han selv så ut drapskvelden at han ringte politiet kort tid etter pressekonferansen, for å fortelle at han hadde blitt forvekslet med drapsmannen.

